Die Omikron-Fälle nehmen in Deutschland zu, die Corona-Inzidenz steigt wie von Wissenschaftlern vorhergesagt. Besonders betroffen waren in vorherigen Corona-Wellen oft die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Wie ist die Lage in den Einrichtungen rund um Schorndorf derzeit? Wir haben in Urbach, Rudersberg und Plüderhausen nachgefragt.

„Aktuell liegen uns keine positiven Befunde vor“, gibt Jochen Spieth, Sprecher der Diakonie Stetten, für die Pflegeeinrichtungen des Trägers in