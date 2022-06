Programm an Grundschule Schlechtbach soll Kinder stärken und gesund halten

Es ist Freitagmorgen, 9 Uhr, und die Kinder der Klasse 1 stampfen mit den Füßen auf den Boden, sie klatschen und rufen gemeinsam: „Gesund und fit, mach auch mit“. Heute hat sich Besuch an der Schlechtbacher Grundschule angekündigt. Nicht nur Carolin Rörich, die das Programm „Klasse 2000“, mit den Schülerinnen und Schülern durchführt, ist anwesend. Auch Thomas Kurz vom Lions-Club Welzheim, der das Projekt finanziert, schaut diesmal vorbei.

Was sich hinter „Klasse 2000“ verbirgt

Für den Förderer haben die Erstklässler eigens ein großes Dankeschön-Plakat angefertigt. Kurz, Beauftragter für das Präventionsprogramm bei dem Wohltätigkeitsverein, nimmt es gerührt entgegen und bedankt sich bei der Schulklasse, der er noch viel Erfolg bei dem Projekt wünscht.

Was die Kinder bisher gelernt haben

Doch was ist „Klasse 2000“ überhaupt? Und womit haben sich die Mädchen und Jungen bisher beschäftigt? „Mit der Klaro-Atmung“, berichtet Marie. Was Klaro ist? Das Maskottchen des Programms, von dem auch alle Mädchen und Jungen eines besitzen, erklärt Hannah. Und die Klaro-Atmung? „Beim Ausatmen wird der Bauch ganz groß“, erklärt Bisan. Und „wenn wir einen Streit haben, ist es besser, wenn wir erst einmal tief einatmen“. Was noch? „Wir haben Lieder gesungen“, sagt Luis. Und Sophie berichtet noch davon, dass alle ein Klaro-Heft erhalten haben, da ist auch die CD mit den Liedern enthalten.

Was sich genau hinter dem Projekt verbirgt, erklärt dann Thomas Kurz, der das schon seit vielen Jahren fördert. „Es ist das größte Programm in Deutschland zur Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention“, erklärt Kurz. 3500 Klassen nähmen im Südwesten daran teil – und der Lions-Club sei der größte Unterstützer.

Gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht

Für jährlich 15 Unterrichtsstunden von der ersten bis zur vierten Klasse kommt eine Lehrkraft dafür in den Unterricht und vermittelt Kompetenzen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Konfliktlösung, kritischem Denken und Bewegung. Träger ist ein gleichnamiger Verein mit Sitz in Nürnberg. Neben der Grundschule in Schlechtbach unterstützt der Welzheimer Lions-Club auch fünf Schulklassen in Alfdorf.

Schulleiterin Silke Olbrich, die zuvor lange Jahre am Rudersberger Schulzentrum tätig war, hat dort bereits sehr gute Erfahrungen gemacht mit „Klasse 2000“. Als sie in diesem Schuljahr Rektorin in Schlechtbach wurde, war für sie klar: Das will sie dort auch einführen.

Programm soll fortgeführt werden

Gerade in Zeiten von Lockdown und Home-Schooling sei das Unterrichtsmaterial „Gold wert“ gewesen. Olbrich sagt: „Das ist eines der besten Programme, die ich kenne.“

Die Kinder lernen bei „Klasse 2000“ eine Menge über ihren eigenen Körper, ihre Gefühle und den Umgang damit. In den höheren Klassen geht es dann auch um Themen wie Teamfähigkeit, Impulskontrolle, den Umgang mit Bildschirmmedien, die Funktionsweise des Gehirns, oder darum, wie Kinder die Tricks der Werbung durchschauen können.

Schulleiterin Silke Olbrich hofft deshalb, dass sie für die nächste erste Klasse erneut eine Förderung bekommt – und noch viele Jungen und Mädchen davon profitieren.