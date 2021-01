Beim Hochwassererückhaltebecken Oberndorf ist es, wie berichtet, coronabedingt zu Bauverzögerungen gekommen. Doch in den kommenden Tagen ist Tauwetter angekündigt und im Welzheimer Wald ist in den vergangenen Tagen viel Schnee gefallen. Die Gemeinde Rudersberg hat deshalb sondiert, welche Möglichkeiten zum Hochwasserschutz an diesem Becken, etwa durch den Einsatz von Staubarrieren wie Sandsäcken, momentan bestehen.

Das Planungsbüro Winkler und Partner, das auf solche