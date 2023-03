Regio-Rad: Kommen die geplanten Stationen in Welzheim und Rudersberg noch?

Blaue Pedelecs stehen an vielen Bahnhöfen der Region Stuttgart. Auch Rudersberg und Welzheim sollten solche Regio-Räder-Stationen bekommen, an denen sich Elektrofahrräder ausleihen lassen. Anderthalb Jahre ist es nun her, dass die beiden Kommunen gemeinsam diesen Beschluss gefasst haben.

Was ist in Rudersberg und Welzheim geplant?

Geplant ist eine Verleihstation am Bahnhof in Rudersberg mit fünf Pedelec-Regio-Rädern. Dies soll ein weiterer Baustein der Klimaschutz-Strategie der Kommune sein. Außerdem soll es eine Station mit zwei Rädern am Welzheimer Bahnhof geben.

Normalerweise ist bei einer Neuaufnahme in das Projekt der Bau von zwei Stationen vorgesehen. Um eine 50-prozentige Förderung vom Verband Region Stuttgart zu erhalten, haben beide Kommunen den Antrag deshalb gemeinsam gestellt.

Wie viel kostet das die Kommunen?

Ende November 2022 hat in Welzheim der Bauausschuss grünes Licht für den Standort der Regio-Rad-Station in der Stadt erteilt und der Vertragsunterzeichnung für die ersten fünf Jahre zugestimmt. Die Station soll Teil der Neukonzeption des Zentralen Omnibusbahnhofs werden. Die monatlichen Fixkosten für die Station lägen laut Verwaltung bei gut 760 Euro netto. Die Stadt erhielte dafür den Löwenanteil aus den Einnahmen der Fahrradvermietung.

Die Gemeinde Rudersberg schätzt die jährlichen Kosten für die Station am Bahnhof inklusive der Förderung auf rund 5000 Euro. Hinzu kämen noch einmalig rund 2000 Euro für die Schaffung der Station.

Doch bislang ist von den Stationen im Wieslauftal und auf dem Welzheimer Wald noch nichts zu sehen. Ursprüngliches Zieldatum war der Herbst 2022. Doch „die Lieferzeiten bei den Rädern und Stationen haben sich verzögert“, sagt Raimon Ahrens, Bürgermeister von Rudersberg. Ein konkretes Datum für die Einrichtung könne er momentan noch nicht nennen.

Weshalb steigen drei Nachbarkommunen jetzt aus?

Schorndorf, Urbach und Winterbach werden aus dem Vertrag mit Regio-Rad aussteigen. Der Grund: Die Ausleihzahlen sind inzwischen offenbar so gering, dass Kosten und Nutzen für die Gemeinden nicht mehr in einem gesunden Verhältnis stehen.

Zudem zeigt die Tendenz nach unten. Während es im Gartenschau-Jahr noch eine ganz ordentliche Ausnutzung gab, lag die Zahl der Ausleihen in Schorndorf vergangenes Jahr bei weniger als 80. Dem gegenüber steht eine jährliche Eigenbeteiligung der Stadt von 11.000 Euro.

In Urbach wurden im Jahr 2022 an der Station mit fünf Pedelecs sogar lediglich 25 Räder ausgeliehen – und das bei jährlichen Kosten von 6500 Euro.

Wie reagieren Rudersberg und Welzheim darauf?

"Das Thema ist bei uns auch aufgeschlagen“, sagt der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens. „Wir sind im Moment dabei, das zu prüfen“, denn „das Thema Ausleihbeziehungen ist auch von den umliegenden Stationen abhängig.“ Wenn das Netz in der Region sich verändere, habe das natürlich Einfluss auf die vor anderthalb Jahren getroffene Entscheidung der Gemeinde.

Von einem konkreten Ausstieg aus dem Projekt ist aber weder in Rudersberg noch in Welzheim bislang die Rede. „Die Realisierung der Infrastruktur steht nach einigen Verzögerungen der Projektpartner aktuell unmittelbar bevor“, teilt Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr auf unsere Nachfrage hin mit. Sprich: Die Stadt plant momentan weiter mit den Regio-Rädern.

Bernlöhr teilt aber auch mit: „Die nach der Entscheidung bis heute öffentlich diskutierten Qualitäts- und Verfügbarkeitsprobleme werden durch die beiden Rathäuser aufmerksam beobachtet.“

Die beiden Gemeindeverwaltungen seien gerade „in stetiger interkommunaler Abstimmung hinsichtlich des Austritts von Städten und Gemeinden in der Nachbarschaft aus dem Konzept“.

Aktuell würden die Handlungsmöglichkeiten abgestimmt. Sobald diese klar seien, „gehen wir damit auf die zuständigen Gemeinderäte zu“, so Bernlöhr.