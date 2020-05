Sie ist kaum zu übersehen und weht ziemlich prominent am Rudersberger Ortseingang von einer Stange, die auf einem Flachdach platziert wurde: Eine Reichskriegsflagge des Deutschen Kaiserreichs mit schwarzem Kreuz, in dessen Mitte ein Kreis mit Reichsadler sowie in der linken Ecke das Eiserne Kreuz auf schwarz-weiß-rotem Hintergrund abgebildet ist. Einige Rudersberger zeigten sich davon etwas irritiert, auch Bürgermeister Raimon Ahrens, der umgehend die Polizei informierte. Die musste die Fl