Rudersberg erhält European Energy Award: Was die Gemeinde für Klimaschutz macht

Rund zwei Jahre lang hat sich Rudersberg intensiv mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt – und wurde dafür jetzt mit einer entsprechenden Auszeichnung belohnt. Sie darf sich als fünfte Kommune im Rems-Murr-Kreis mit dem European Energy Award (EEA) schmücken.

Worum geht es beim European Energy Award eigentlich?

Anders als es der Titel vermuten ließe, handelt es sich bei dem Award weniger um eine reine Auszeichnung, sondern vielmehr um einen Prozess. Mehr als 1500 Städte und Gemeinden haben an dem Award teilgenommen, mit dem die Europäische Union Kommunen bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. Im Kreis wurden Korb, Weinstadt, Weissach und Waiblingen bereits zertifiziert – in Schwaikheim läuft der Prozess noch.

Was wurde getan in Rudersberg für den Klimaschutz?

Bei dem European Energy Award gehe es darum, das Thema in verschiedenen Bereichen der Gemeinde in den Alltag zu integrieren, sagt Rudolf Scharer, seit zweieinhalb Jahren Klimamanager von Rudersberg.

In sechs Teilbereichen wurden dazu in den vergangenen knapp zwei Jahren Maßnahmen ergriffen: Bei der Entwicklungsplanung und Raumordnung, den gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen, dem Bereich Ver- und Entsorgung, bei der Mobilität, der internen Organisation sowie der Kommunikation und Kooperation.

Dazu wurde im Rathaus ein Energieteam gegründet, bestehend aus Klimamanager Scharer, Bettina Bischoff vom Hauptamt, Steffi Riefle aus der Kämmerei sowie Sylvia Beuttel vom Bauamt. Außerdem, so schreibt es der Prozess vor, begleitete Experte Uwe Schelling als externer Berater das Verfahren.

In allen genannten Teilbereichen wurden unterschiedliche Ziele definiert. Zum Beispiel bei der Entwicklungsplanung. Hier ging es darum, eine CO2-Bilanz für die Gemeinde zu erstellen – und zu schauen: Wo gibt es Defizite? Wie lässt sich die Bilanz verbessern? Oder beim Thema Verkehr. Hier setzt die Gemeinde auf den Ausbau der Elektromobilität. So soll es in Rudersberg eine E-Car-Sharing-Station geben und die Gemeinde zudem ein Regio-Rad-Angebot am Bahnhof bekommen. Entsprechende Förderbescheide liegen vor. „Für mich als Klimamanager hat der EEA den großen Vorteil, dass ich mit diesem Management-Tool den Überblick behalten kann über die einzelnen Teilbereiche“, so Scharer.

Wie wird der Energy Award überhaupt bewertet?

„Man muss dokumentieren, was gemacht wurde, was man macht und was noch geplant ist“, sagt Scharer. Im März fand dann ein eintägiges Audit statt, bei dem die Arbeit der Gemeinde unter die Lupe genommen wurde. Ab Erreichen von mindestens 50 Prozent der Ziele kann man sich zertifizieren lassen, so Scharer. Rudersberg lag bei gut 52, was fürs Erste nicht schlecht sei. Bei 75 Prozent der erreichten Punkte gebe es dann die Auszeichnung in Gold (Waiblingen hat diese erhalten), was aber sehr schwierig sei.

Mit der einmaligen Auszeichnung ist es aber nicht getan. „Dieses Audit wird intern wiederholt“, sagt Scharer. „Und alle vier Jahre muss man sich neu zertifizieren lassen. Damit will man erreichen, dass das Thema stetig weiterentwickelt wird.“

Was hat Rudersberg über den Award hinaus für den Klimaschutz getan?

Neben dem EEA ist Rudersberg auch dem Klimabündnis beigetreten, einem europäischen Städtenetzwerk mit dem Ziel, die Regenwälder zu schützen, unter anderem durch eine Selbstverpflichtung zur Senkung der CO2-Emissionen um zehn Prozent alle fünf Jahre.

Beigetreten ist Rudersberg außerdem dem Klimapakt des Landes, womit es sich zum Ziel gesetzt hat, die Verwaltung bis 2040 klimaneutral zu machen.

Weitere Beispiele für das Engagement der Gemeinde in diesem Bereich sind:

die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik , die in manchen Teilorten wie Steinenberg bereits abgeschlossen ist. „Wir wären da schon weiter, wenn Syna keine Probleme in der Lieferkette hätte“, so Scharer.

, die in manchen Teilorten wie Steinenberg bereits abgeschlossen ist. „Wir wären da schon weiter, wenn Syna keine Probleme in der Lieferkette hätte“, so Scharer. die Förderung von privaten Fotovoltaikanlagen , die stark nachgefragt wird. „Wir hatten dieses Jahr dreimal so viele Anträge wie Haushaltsmittel und haben deshalb nach dem Losverfahren entschieden“, sagt Scharer.

, die stark nachgefragt wird. „Wir hatten dieses Jahr dreimal so viele Anträge wie Haushaltsmittel und haben deshalb nach dem Losverfahren entschieden“, sagt Scharer. das aktuell laufende Streuobstwiesenjahr , mit dem der Fokus auf den biologischen Klimaschutz (etwa für den Erhalt der Insekten) gelegt wird.

, mit dem der Fokus auf den biologischen Klimaschutz (etwa für den Erhalt der Insekten) gelegt wird. der Streuobsttreff Rudersberg , der dem Thema „einen Schub verliehen hat“ und bei dem laut Scharer viele ehrenamtlich aktiv seien.

, der dem Thema „einen Schub verliehen hat“ und bei dem laut Scharer viele ehrenamtlich aktiv seien. eine flächendeckende Biotopverbundplanung , die laut Scharer „gerade in der Zielgeraden“ ist und zu der es demnächst erste Konsultationen geben wird.

, die laut Scharer „gerade in der Zielgeraden“ ist und zu der es demnächst erste Konsultationen geben wird. aber auch kleinere Maßnahmen wie die Althandysammelaktionen , „das wird leicht unterschätzt, wie viel Elektroschrott mit seltenen Erden da drin steckt“, gibt Scharer zu bedenken. Über die Telekom würden sie wieder einem Recycling-Kreislauf in Deutschland zugeführt, der Erlös komme dann sozialen oder kulturellen Zwecken zugute.

, „das wird leicht unterschätzt, wie viel Elektroschrott mit seltenen Erden da drin steckt“, gibt Scharer zu bedenken. Über die Telekom würden sie wieder einem Recycling-Kreislauf in Deutschland zugeführt, der Erlös komme dann sozialen oder kulturellen Zwecken zugute. oder der Wettbewerb „Rudersberger Naturgärten“, mit dem besonders naturnahe Gärten ausgezeichnet werden.

Was ist bei dem Thema noch geplant in Rudersberg?

Eine ganze Menge ist in Rudersberg noch geplant: Die Gründung eines Energiebeirats als nicht beschließendes Gremium, das dem Gemeinderat fachlich zur Seite steht, eine Beschaffungsrichtlinie für die Verwaltung (die auch für Schulen und Kitas gelten soll), eine Analyse, wo weitere Flächen für Fotovoltaikanlagen in kommunalen Einrichtungen zur Verfügung stehen, eine kommunale Wärmeplanung („da sind wir erst in den Anfängen“, so Scharer) – und voraussichtlich noch dieses Jahr will die Gemeinde „Fair Trade Town“ werden.

Außerdem wird, sobald der entsprechende Förderbescheid vorliegt, ein Energiebericht für die Gemeinde erstellt, der den Fokus auf die Verbräuche legen soll. Für Klimamanager Scharer ist dies „ein ganz wesentlicher Schritt, da geht man ganz konsequent und stringent mit kommunalen Liegenschaften um.“

Damit verbunden sei ein Stufenkonzept für Gebäudesanierung. Der geplante Anschluss des Schulzentrums an eine Holzhackschnitzelanlage stehe beispielhaft dafür.

Wie steht der Gemeinderat zum Klimaschutz?

„Ohne die Bereitschaft, um nicht zu sagen Offensive, von Gemeinderat und Bürgermeister, das Thema mitzutragen, wäre die Arbeit der Beteiligten in den vergangenen rund zwei Jahren sicher nicht so verlaufen“, sagt Scharer. Der Gemeinderat habe die Bedeutung des Themas schon früh erkannt. Und zwar nicht nur des Klimaschutzes, sondern der Klimafolgenanpassung, etwa mit Workshops, in denen es darum gehe, was die Gemeinde konkret tun kann. Demnächst sollen auch Maßnahmen für die Bauleitplanung, vom Gremium beschlossen werden.

Vergangene Woche ging der Gemeinderat zudem für einen Tag in Klausur zum Thema Klimaschutz. Dabei ging es unter anderem um die Klimarelevanz kommunaler Entscheidungen, das Thema „Green Building“, also die Nachhaltigkeit bei der Planung von Gebäuden oder Baugebieten sowie die Folgen der Lichtverschmutzung.

Die Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung werden in Rudersberg deshalb noch lange eine wichtige Rolle spielen.