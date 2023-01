Rudersberg hat seine Jugendlichen politisch beteiligt: Was hat es gebracht?

Miteinander zu reden, sich zuzuhören und bei der Umsetzung von Projekten auch jene mit ins Boot zu holen, die sie später nutzen werden: Das kann bisweilen ziemlich anstrengend sein. Wer schon einmal bei einer Bürgerbeteiligung mitgemacht hat, weiß davon ein Lied zu singen.

Doch es kann sich auch durchaus lohnen, als Bürger mit Verwaltung und Gemeinderat ins Gespräch zu kommen, wenn es um eigene Belange geht. Genau das ist in Rudersberg in den vergangenen Jahren passiert: bei der digitalen Bürgerbeteiligung „Der ländliche Raum für Zukunft“ und dem „Projekt Jungsein in der Kommune“.

Die Beteiligung für Jugendliche fand Ende vergangenes Jahr ihren Abschluss. Und hatte auch zwei sichtbare Veränderungen in der Gemeinde zur Folge. Zum einen wurde die Skateanlage in der Brühlstraße mit neuen Geräten ausgestattet. Zum anderen hat Rudersberg jetzt im Teilort Schlechtbach einen Bikepark. Bei beiden Projekten waren einheimische Jugendliche maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.

Was seit Frühjahr 2021 in Rudersberg passiert ist

Hauptamtsleiter Achim Laidig, der seitens der Verwaltung die Beteiligung koordinierte, findet das „bemerkenswert“ und rekapituliert im Gespräch mit der Zeitung noch einmal, was seit Frühjahr 2021 passiert ist. Die Kommune hatte damals die Zusage für das Förderprogramm „Jungsein in der Kommune“ inklusive einer Summe von 15.000 Euro in der Tasche – und machte sich gemeinsam mit dem Kreisjugendreferat des Landkreises auf den Weg zum Dialog mit den Jugendlichen vor Ort. „Junge Menschen zu beteiligen, das ist auch unser Auftrag laut der Gemeindeordnung“, sagt Laidig.

Zunächst gab es im Frühjahr 2021 eine schriftliche Befragung, an der knapp 220 Jungen und Mädchen teilnahmen. Dabei wurden viele Wünsche geäußert, wie mehr Freizeitangebote für Jugendliche, Plätze zur Begegnung, Verbesserungen am Skatepark sowie ein Bikepark. Es gab aber auch eine erfreuliche Nachricht für die Gemeinde: Gut 90 Prozent der Befragten hielten Rudersberg für einen guten Ort zum Leben.

Es folgte ein Jugendhearing im Juli 2021 auf dem Rathausplatz, an dem auch Gemeinderäte teilnahmen. Im Sommer folgte dann eine Veranstaltungsreihe „Sommer. Rudersberg. Wir.“ Bürgermeister Raimon Ahrens sagt: „Wir wollten Zeit und Raum für Begegnungen schaffen nach der Zeit der Corona-Einschränkungen.“ So gab es Aktionen am Freibad, am Jugendhaus und an öffentlichen Plätzen. Unter anderem mit einer mobilen Kletterwand, einem Spielemobil, Graffitiwänden sowie einem Grillfest zum Abschluss am Jugendhaus. Die Gemeinde könnte sich durchaus vorstellen, so eine Veranstaltungsreihe zu wiederholen, konkrete Planungen gibt es laut Ahrens dafür aber noch nicht.

Jugendliche wurden bei der Umsetzung der Projekte beteiligt

Im Anschluss ging es dann an die Umsetzung der beiden größeren Projekte. Und auch hier waren die Jugendlichen im Ort beteiligt, konnten Vorschläge für neue Geräte am Skatepark machen – und den im Herbst fertiggestellten Bikepark in Schlechtbach mitgestalten.

Dafür hat die Gemeinde auch Geld in die Hand genommen. „In Summe haben wir 80.000 Euro in den Jugendbereich investiert“, sagt Hauptamtsleiter Achim Laidig. Davon flossen rund 30.000 Euro in die Skateanlage und rund 25.000 Euro in den Bikepark. Umgesetzt wurde Letzterer dann auch mit viel Unterstützung von örtlichen Firmen und ehrenamtlich Engagierten.

Bürgermeister Raimon Ahrens zieht daher ein positives Fazit: „Das war ein wichtiges Signal an die Jugend: Kommunalpolitik kann mit konkreten Verbesserungen für einen selbst verbunden sein.“

Auch Benedikt Seybel vom Kreisjugendreferat, der das Projekt noch in fünf weiteren Kommunen im Rems-Murr-Kreis begleitet hat, hält es für gelungen, „weil die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen verstärkt in den Blick genommen wurden“. In Rudersberg sei in dieser Zeit „total viel passiert“. Solch ein Jugendbeteiligungsverfahren sei aus seiner Sicht „eine große Chance für die Kommunen“. Weil die Jugendlichen merken: „Wir engagieren uns und es passiert etwas, wir werden als mündige Bürger betrachtet.“ Das könne im besten Fall dafür sorgen, dass sie in der Kommune bleiben und sich weiter engagieren. Solche Prozesse seien deshalb auch eine Investition in mehr Standortattraktivität. Nun sei es wichtig, jene Prozesse, die angestoßen wurden, auch zu verstetigen.

Wie es mit der Jugendbeteiligung in Rudersberg jetzt weitergeht

Genau das hat Rudersberg jetzt vor. „Wir wollen diesen Schwung mitnehmen und künftig im dreijährigen Rhythmus Hearings anbieten“, sagt Hauptamtsleiter Laidig. Der Drei-Jahres-Rhythmus sei angedacht, damit jede Generation die Chance für eine Beteiligung bekomme, ergänzt Bürgermeister Ahrens, und „weil man Zeit für die Umsetzung der Projekte braucht“. Das nächste Hearing für Jugendliche ist im Sommer 2024 angedacht. Der Gemeinderat hat dies jüngst begrüßt. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis soll dabei fortgesetzt werden.