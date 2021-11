Die Gemeinde Rudersberg hat zuletzt viel in die Entwicklung ihrer Ortsteile investiert. Dorfentwicklungsmaßnahmen gab es etwa in Lindental, Mannenberg, Necklinsberg, aber auch im Kernort. Vergangene Woche wurde mit dem zweiten Bauabschnitt der Sanierung des Ortsamtsplatzes in Steinenberg begonnen. In Schlechtbach soll demnächst die Ortsmitte neu gestaltet werden. Und jetzt bekommt auch der Dorfplatz in Klaffenbach eine neue Gestalt.

Der Platz ist bislang ziemlich