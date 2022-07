Rudersberg: Kabarett, Live-Musik und eine Lesung im Steinenberger Freibad

Als vor zwei Jahren wegen der Pandemie kaum noch Veranstaltungen möglich waren, hatte Claudia Erlenbusch eine Idee. Die Steinenbergerin wollte den Freibadverein in diesen schwierigen Zeiten unterstützen – und zugleich eine Veranstaltung anbieten, bei der das Einhalten des Corona-Abstands problemlos möglich ist, während trotzdem eine stimmungsvolle Atmosphäre entsteht.

Idee aus dem ersten Corona-Sommer

So wurde im ersten Pandemie-Sommer die Idee zu einem Kultur-Picknick im Steinenberger Bädle geboren. Die Besucher konnten sich an einem zugewiesenen Platz mit ihren Picknick-Decken auf der Liegewiese ausbreiten, während das idyllische Freibad in dem Rudersberger Ortsteil beleuchtet und die Bäume illuminiert wurden. Dazu gab es Gitarrenmusik, kleine Geschichten und Gedichte von Felix Schurr.

Das kam damals so gut an, dass es im vergangenen Jahr eine Neuauflage der Kulturveranstaltung gab – mit Countrymusik von Nici Nightingale & Ron Bluhm.

Kabarett und Live-Musik

Auch in diesem Jahr findet erneut ein Kultur-Picknick im Steinenberger Bädle statt – sogar an zwei Terminen.

Zunächst am Samstag, 9. Juli, dann gibt es schwäbischesKabarett mit den „Kächeles“ . Ute Landenberger und Michael Willkommen alias Käthe und Karl-Eugen zelebrieren an dem Abend den zwischenehelichen Wahnsinn und gewähren tiefe Einblicke in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später.

Und dann noch einmal am Samstag, 30. Juli, wenn Jake Voth und Steffen Hrubesch alias „SteakE“ Akustik-Pop und Rock live darbieten. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

„Zuhören, sich unterhalten und zusammenkommen. Genießen Sie Ihren Abend auf einer Picknickdecke in gemütlicher Atmosphäre“, heißt es in der Ankündigung.

Noch etwas ist neu in diesem Jahr: Da die meisten Corona-Regelungen weggefallen sind, können alle Besucher sich ihren Platz auf der Liegewiese frei wählen. Mitbringen müssen sie nur eine eigene Picknick-Decke. Der Kiosk hat geöffnet.

Tickets und weitere Informationen dazu gibt es online unter www.eventagentur-ebk.de/kultur-picknick. Sollte die Veranstaltung wegen schlechtem Wetter ausfallen müssen, wird es noch in diesem Jahr einen Ersatztermin geben, alternativ wird der Kaufpreis erstattet, teilt der Veranstalter mit. Der Badebetrieb ist an diesem Abend leider nicht möglich.

„Krimi trifft Fantasy“

Das Kultur-Programm im Steinenberger Freibad ist damit aber noch nicht zu Ende. Auch eine Lesung wird es in diesem Jahr noch geben. Sie steht unter dem Motto „Krimi trifft Fantasy“ und findet an diesem Freitag, 8. Juli, statt. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr, Beginn eine halbe Stunde später.

Matthias Schwappach trifft auf ...

Wer liest? Zum einen der Remshaldener Matthias Schwappach, der sich dem Fantasy-Genre verschrieben hat. In unserer Zeitung hieß es über den Roman „Nixen“ des ZVW-Mitarbeiters: „Durch die 400 Seiten wogt und gischtet eine Story um Geheimnisse auf dem Meeresgrunde, gierige Manager, skrupellose Geheimdienste und eine ungewöhnliche Heldin: eine 17-Jährige, die sich in eine Nixe verwandelt. Jawohl: eine Meerjungfrau!“

... Marina Kunzi

Er trifft dabei auf die durch ihre Regionalkrimis bekannte Rudersbergerin Marina Kunzi, die aus ihrem Roman „Fatal Regional“ liest. Über die Geschichte hieß es in unserer Zeitung: „Aus heiterem Himmel wird ein Mann im Welzheimer Wald überfallen. Er geht im tiefsten Winter mit seinem Hund Ruby spazieren, als ein Unbekannter ihn und das Haustier angreift, mit einem Stock immer wieder schlägt und im Wald zurücklässt. Zwei Jungen finden den Mann beim Spielen und alarmieren den Rettungsdienst. Auch die Kripo, angesiedelt in Schorndorf, rückt an. Hat der Angriff womöglich sogar etwas mit weiteren Fällen zu tun, die sich kurz zuvor im Rems-Murr-Kreis ereignet hatten?“

Eintritt ist frei

Die Lesung der beiden heimischen Autoren findet unter freiem Himmel statt. Das kulinarische Angebot an dem Abend besteht aus Maultaschen und Fisch. Zu trinken gibt es Capirinha-Bowle sowie zahlreiche andere Getränke.

Der Eintritt ist frei - über eine kleine Spende würde sich der Förderverein Familien-Freibad Steinenberg, der die Kulturveranstaltungen organisiert, freuen.