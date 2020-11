Bereits im vergangenen Jahr hat die Gemeinde zusätzliche Parkplätze im Hauptort Rudersberg ausgewiesen. Jetzt sollen 15 weitere hinzukommen. Zwar diesmal nicht direkt an der Ortsdurchfahrt, aber immer noch mitten im Zentrum, genauer: in der Kurzen Straße an den Bahngleisen.

Die Gemeinde entspricht damit einem Wunsch, der aus der Bürgerschaft und aus dem Gemeinderat wiederholt an die Verwaltung herangetragen wurde – auch, um den Einzelhandel im Ort zu unterstützen. „Wir wollen damit