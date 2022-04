Rudersberg startet am Sonntag (01.05.) in die Freibad-Saison

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen beginnt an diesem Wochenende im Wieslauftal der Freibadbetrieb – unter Bedingungen wie vor der Pandemie. Zunächst startet das Freibad in Rudersberg an diesem Sonntag, 1. Mai, mit einem Sektempfang und dem traditionellen Anbaden um 10 Uhr in die Saison. Das Bädle im Ortsteil Steinenberg folgt wie gewohnt zwei Wochen später, am Samstag, 14. Mai.

Zwei gute Nachrichten

Eine erste gute Nachricht für alle Badegäste: Trotz anhaltender Inflation und gestiegener Betriebskosten hat die Gemeinde die Eintrittspreise nicht erhöht. „Uns war es wichtig, dieses Signal zu senden“, sagt Hauptamtsleiter Achim Laidig.

Die zweite gute Nachricht: Beide Freibäder werden wieder an sieben Tagen die Woche geöffnet sein können. „Auch das war uns ein wichtiges Anliegen, nachdem die Badegäste in den letzten beiden Jahren viele Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, so Laidig. Die Gemeinde wolle damit etwas an die treuen Besucher zurückgeben.

Schwimmmeister-Team ist jetzt wieder vollständig

Möglich ist das auch, weil die Personalprobleme in der Gemeinde kurz vor Saisonstart behoben wurden. „In den letzten Jahren haben wir viel jonglieren müssen“, so Laidig. Und das nicht nur wegen der Pandemie. In Steinenberg etwa war der Betrieb im Jahr 2020 nur durch den großen ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder des Fördervereins möglich. Erst mit dem Beginn der Sommerferien konnte damals der Betrieb aufgenommen werden – und das auch nur an anderthalb Tagen.

Vergangene Saison gab es dann wieder einen Schwimmmeister in dem Freibad, doch der hat Rudersberg inzwischen verlassen.

Wer jetzt in den Freibädern arbeitet

Seit 1. April ist das Team jetzt wieder komplett. Die Betriebsleitung hat Christian Jechalik übernommen, der zuvor in Fellbach gearbeitet hat. „Er wird seinen Schwerpunkt in Steinenberg haben, aber verantwortlich sein für alle Bäder“, sagt Laidig. Hinzu kommen die erfahrenen Fachkräfte Kathrin Willsch und Udo Haase sowie seit dieser Saison Natalie Walschewski.

Unterstützt werden sie wie gewohnt durch engagierte Rettungsschwimmer und die Ehrenamtlichen der beiden Fördervereine. „Der Einsatz der beiden Freibadfördervereine und der vielen Ehrenamtlichen ist enorm“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. „Ohne dieses tolle Engagement wäre der Betrieb von zwei Freibädern nur schwer möglich.“

Wer Mitglied wird, kann übrigens zusätzlich noch am Frühschwimmen teilnehmen, das zweimal pro Woche stattfindet. Auch Aquafitness-Kurse werden demnächst wieder angeboten.

In beiden Bädern gibt es Freibadkioske mit einem kleinen Biergarten, in Steinenberg dieses Jahr mit neuen Pächtern.

Preise und Öffnungszeiten in den beiden Freibädern

Beide Bäder sind in dieser Saison wieder normal geöffnet, Karten gibt es an der Tageskasse, die Online-Reservierung entfällt. Eine Tageskarte kostet drei Euro, Kinder zahlen 1,80 Euro. Der Abendtarif beträgt zwei Euro (Kinder zahlen 1,60 Euro).

Die Zehnerkarte kostet 27 Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche zahlen 13 Euro. Eine Saisonkarte gibt es schon für 43 Euro (ermäßigt 21 Euro). Wer als Familie beide Bäder nutzen möchte, zahlt für die Jahreskarte 85 Euro.

Erstmalig gibt es in diesem Jahr eine Kombikarte, die auch für das Lehrschwimmbecken am Schulzentrum gilt und 70 Euro (ermäßigt 35 Euro) kostet. Familien zahlen hier 125 Euro.

Das Freibad Rudersberg hat diese Saison Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Frühschwimmen für Mitglieder des Fördervereins findet jeweils montags und freitags statt.

Im Freibad Steinenberg ist Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr Badebetrieb. Samstags, sonntags sowie während der Sommerferien öffnet das Bädle bereits um 10 Uhr. Frühschwimmen für Mitglieder des Fördervereins ist immer am Samstag und Sonntag. Bei schlechtem Wetter werden die Öffnungszeiten in Steinenberg eingeschränkt auf 17 bis 19 Uhr.