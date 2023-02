Rudersberg: Telekom beginnt mit Glasfaserausbau im Kernort

Nachdem die Gemeinde Rudersberg zuletzt Pech beim Glasfaserausbau hatte - der Anbieter Hello Fiber gab sein Deutschlandgeschäft auf und zog sich damit auch aus Rudersberg zurück - gibt es nun gute Neuigkeiten zumindest für den Kernort. Die Telekom beginnt dort mit dem versprochenen Breitbandausbau, 2000 Haushalte sollen die Möglichkeit auf Gigabitanschlüsse erhalten. Dafür wird das Unternehmen laut einer Pressemitteilung in den kommenden Monaten insgesamt über 100 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde bringen und 19 neue Verteiler aufstellen.

„Wir stehen für klare Kommunikation“, wird Alexander Ostertag, Regio-Manager im Infrastrukturvertrieb der Telekom für den Glasfaserausbau im Kreis, anlässlich des Spatenstichs dafür in der Mitteilung zitiert. „Dabei bauen wir im Open Access. Unser Netz steht auch für andere Inhalteanbieter offen, deshalb können auch Kundinnen und Kunden von der höheren Geschwindigkeit profitieren, die nicht bei der Telekom sind. Ob eine entsprechende Vereinbarung vorliegt, kann beim jeweiligen Anbieter abgefragt werden.“ Die Telekom baue und vermarkte das neue Glasfasernetz gleichzeitig. Sobald ein Straßenzug mit Glasfaser versorgt sei, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet.

Wie kommen die Rudersberger aus dem Kernort an das Angebot?

Die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet haben laut der Telekom noch bis zum Ende der Ausbauphase die Chance auf einen kostenfreien Glasfaseranschluss, wenn sie sich für einen Telekom-Tarif entscheiden. In den Telekom-Shops in Waiblingen und Schorndorf können Interessenten sich informieren und ihren Glasfaseranschluss beauftragen. Auch auf der Website www.telekom.de/glasfaser können sich Immobilienbesitzer informieren. Infos gibt es zudem über einen Anruf bei der kostenfreien Hotline unter 0800/2266100.

„Vor ziemlich genau einem halben Jahr war ich schon einmal zum Spatenstich in Rudersberg. Leider hatte dieser eine sehr kurze Halbwertszeit“, sagte Gerd Holzwarth vom Landratsamt, technischer Koordinator des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr. Er sei überzeugt, dass die Arbeiten im Kernort gemeinsam mit allen beteiligten Partnern nun zufriedenstellender ablaufen und auch erfolgreich durchgeführt werden. Der Rückzug von Hello Fiber sei überraschend gekommen, aktuell liefen Gespräche mit anderen Betreibern, wie es in den Teilorten weitergehen kann. Auch mit der Telekom fänden Gespräche statt.

Das bestätigt auch Bürgermeister Raimon Ahrens. „Wir führen zusammen mit dem Zweckverband mit mehreren Anbietern Gespräche“, sagt er auf die Frage, wie es nun in den Teilorten weitergehen wird, die Hello Fiber ausbauen wollte. Es bestünde durchaus Interesse, die Unternehmen bräuchten aber eine gewisse Zeit, um mögliche Ausbaugebiete zu prüfen. Zum genauen Zeitplan könne er deshalb noch nichts sagen. „Für uns ist es wichtig, dass wir in die Fläche gehen und den Ausbau in den Ortsteilen vorantreiben, und da bleiben wir natürlich dran“, so Ahrens.

Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende Oktober

„Natürlich ist die Enttäuschung da, dass das Projekt von Hello Fiber gestorben ist. Auch bei mir“, sagt Ahrens auf die Frage nach Rückmeldungen aus der Bürgerschaft in Folge der Hello-Fiber-Geschäftsaufgabe. Hätte mit dem Unternehmen alles geklappt, dann wäre der gesamte Ort bald mit Breitband versorgt gewesen. Nun wird es länger dauern, im Kernort sei die Freude aber groß, dass es mit dem Telekom-Ausbau weitergeht. Die Bauarbeiten dafür brächten nun erst einmal gewisse Einschränkungen mit sich. „Es müssen viele Gehwege und Straßen aufgemacht werden“, so Ahrens. Mit der Firma Visco übernehme das aber ein erfahrener Tiefbauer, er hoffe auf das Verständnis der Bürgerschaft. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. „Das ist ziemlich ambitioniert“, findet Ahrens. „Da wird jetzt einiges bewegt.“