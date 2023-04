Rudersberg: Tempolimits in den Ortsdurchfahrten werden ausgeweitet

Zweieinhalb Jahre musste die Gemeinde auf das Okay warten, nun liegt es endlich vor. „Eine lange Geschichte, die dann doch noch zu einem guten Ende führt“, nennt Rudersbergs Bürgermeister Raimon Ahrens die Odyssee des im Juli 2020 verabschiedeten Lärmaktionsplans daher. Von einem guten Ende spricht der Rathauschef deshalb, weil fast alle Vorschläge der Gemeinde, darunter mehrere Tempolimits, letztlich auch bewilligt wurden.

Warum benötigt Rudersberg überhaupt einen Lärmaktionsplan?

Vorgeschrieben sind diese für Landesstraßen mit mehr als 8200 Fahrzeugen am Tag. Das gilt in Rudersberg für die Ortsdurchfahrten von Michelau, Schlechtbach und Rudersberg, wo bis zu 12.000 Fahrzeuge verkehren. Die Hauptstraßen durch Oberndorf und Klaffenbach liegen mit 6000 bis 8000 Fahrzeugen leicht darunter. Hier hat die Kommune selbst Geld in die Hand genommen und freiwillig eigene Lärmkartierungen vorgenommen. Einen Lärmaktionsplan hat es bereits unter Ahrens’ Amtsvorgänger Martin Kaufmann gegeben. In der Folge wurde damals unter anderem die Ortsmitte von Rudersberg neu gestaltet und eine Tempo-30-Zone eingeführt. In einer aktualisierten Version hat die Gemeinde nun, basierend auf Lärmmessungen und Verkehrszählungen, im Juli 2020 einen Maßnahmenkatalog für die Durchfahrtsstraßen vorgeschlagen.

Wieso müssen Tempolimits genehmigt werden?

Weil fast alle Ortsdurchfahrten keine Gemeindestraße sind und die Gemeinde keine eigene Baurechtsbehörde hat, müssen bei Tempolimits die höheren politischen Ebenen zustimmen. An genau dieser Zustimmung hat es bislang gehakt. Die längste Zeit lag der Plan beim Regierungspräsidium (RP), das immer wieder kritische Nachfragen hatte an das Landratsamt, das den Plänen der Gemeinde grundsätzlich positiv gegenüberstand.

Weshalb hat die Genehmigung so lange gedauert?

Dass so lange geprüft wurde, lag laut dem Bürgermeister unter anderem daran, dass es verschiedene Gerichtsurteile gibt, wann Lärmschwellen überschritten sind, ab denen ein Eingreifen notwendig ist. Auch seien sich das RP und das Landratsamt bei der Wahl der geeigneten Mittel nicht ganz einig gewesen. Außerdem habe die Pandemie Auswirkungen auf die Verkehrszahlen gehabt, „sie sind seitdem gesunken“, so Ahrens. Zu hoch sind sie für viele Anwohner weiterhin. In einer Umfrage des Zeitungsverlags vor der letzten Kommunalwahl war dies das mit Abstand meistgenannte Thema bei den Teilnehmern aus Rudersberg - auch, weil Lastwagen weiterhin das Wieslauftal als Ausweichstrecke zu den Bundesstraßen zwischen Backnang und Schorndorf nutzen. Nach einem neuen Kooperationserlass des Verkehrsministeriums wurden jüngst Entscheidungskompetenzen auf die Landratsämter verlagert – und dann ging es mit der Genehmigung dann recht schnell.

Kommt das erhoffte Lkw-Durchfahrtsverbot?

„Der Schwerlastverkehr ist für uns ein großes Thema – insbesondere was den Abkürzungsverkehr angeht, seit die Maut auf Bundesstraßen eingeführt wurde“, sagt Bürgermeister Ahrens. Ein seit vielen Jahren angestrebtes Durchfahrtsverbot für Lkw mit einer Gesamtlast von mehr als 7,5 Tonnen wird es aber vorerst nicht geben. Die Hoffnung will der Schultes aber vorerst noch nicht begraben. Er sei zu dem Thema regelmäßig im Austausch mit den örtlichen Bundestagsabgeordneten. „Das sind sehr dicke Bretter, aber steter Tropfen höhlt den Stein.“ Eine einfache und schnelle Alternative könnte etwa sein, dass die gelben Verkehrsschilder an der „Spritnase“ in Waldrems nicht mehr den überörtlichen Verkehr nach Schorndorf hinleiten, sondern über die Bundesstraßen. Das werde momentan noch geprüft vom Landkreis in Abstimmung mit dem Land.

Während hier also noch etwas Geduld gefragt ist, gibt es eine ganze Reihe von Änderungen, die im Wieslauftal schon sehr bald umgesetzt werden.

Was wird nun in Rudersberg konkret umgesetzt?

In der Ortsmitte von Rudersberg wird die Tempo-30-Zone ausgeweitet. Und zwar vom Rathaus Richtung Backnang. „Das führt zu weiteren Verbesserungen in der Ortsmitte“, ist sich Ahrens sicher, „weil die Autos dann langsamer ankommen und nicht mehr herunterbremsen müssen.“ Einen stationären Blitzer werde es in Rudersberg indes nicht geben. „Hier fährt der Kreis eher den Weg der mobilen Anlagen.“

Wie geht es nun weiter bei der Umsetzung?

Die Straßenmeisterei hat die entsprechenden Schilder bereits bestellt und zum Teil bereits Fundamente gesetzt. „Wir hoffen, dass es bis Ende Mai umgesetzt ist“, so Bürgermeister Ahrens.