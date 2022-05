Rudersberger Adventswald findet 2022 wieder statt und wird erweitert

Zweimal musste der Rudersberger Adventswald coronabedingt abgesagt werden. Für vergangenen Dezember hatte die Gemeinde dann immerhin einen Ersatz geplant. Auf dem abgezäunten Parkplatzareal an der Kurzen Straße sollten am zweiten und dritten Adventswochenende Besucher unter 2G-Bedingungen zumindest ein wenig weihnachtliche Atmosphäre genießen können. Doch Ende November zog die Verwaltung angesichts steigender Corona-Zahlen bekanntermaßen die Reißleine.

Jetzt starten die Planungen für den Markt im Dezember

Manche Rudersberger hatten befürchtet, dass nach zwei Corona-Wintern das Ende des Adventswalds besiegelt sei. Doch das Gegenteil ist richtig: Entsprechende Mittel wurden für den Gemeindehaushalt 2022 bereits im September bereitgestellt. Und jetzt starten auch die Planungen für die überregional bekannte Veranstaltung in diesem Jahr, wie die Gemeinde mitteilt.

Demnach soll es wieder an allen vier Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt in Rudersberg geben – sofern die Pandemie am Ende nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Doch im Rathaus ist man optimistisch.

Wo die Erweiterung geplant ist

Dann sollen wieder mächtige, funkelnde Tannen am Alten Rathausplatz aufgebaut werden und somit für die typische Adventswald-Atmosphäre sorgen. Es soll auch wieder möglich sein, was in den beiden Pandemie-Wintern nicht ging: das Verweilen in dem Nadelbaumwäldchen, wo es auch bei klirrend-kalten Temperaturen angenehm kuschelig für die Besucher wird – und wo seit einigen Jahren auch Trauungen möglich sind. Das, was den Rudersberger Adventswald eben so besonders macht und ihn von anderen Märkten unterscheidet.

Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen

Es soll in diesem Jahr zudem eine Neuerung geben: Der Adventswald wird erweitert. Man reagiere damit auf die große Besuchernachfrage, heißt es bei der Gemeindeverwaltung. Ergänzt werden soll er durch leuchtende Weihnachtssterne mit einer „WeihnachtsLICHTung“ am neuen Parkplatz Kurze Straße. Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes steht jetzt an, erste Anmeldungen sind bereits eingegangen.

Die detaillierte Planungsphase beginnt nun – und bei der Gemeinde freut man sich über den regen Zuspruch von Standbetreibern, Kunsthandwerkern und Interessierten, die sich an der Durchführung und Umsetzung des Rudersberger Adventswaldes dieses Jahr (wieder) beteiligen möchten.