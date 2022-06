Rudersberger machen Sportangebot für Mitschüler und bekommen jetzt Trainier-Lizenz

„Voll gut!“, „war schön!“, „hat Spaß gemacht!“ Unisono lebendige Begeisterung, auch wenn sie in wortknausrigen Statements daherkommt, bei Julia, Nerea, Milla, Sophie und Viktoria, fünf von insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler, die sich am Schulzentrum Rudersberg (SZR) zu Sport-AG-Teamern haben ausbilden lassen. Nun sind sie in einem kleinen feierlichen Rahmen für ihr Engagement gewürdigt worden und bekamen bei einem kleinen feierlichen Akt ihre Zertifikate überreicht.

Sozialkompetenz in kritischen Situationen

Mit ihrer Arbeit haben sie schon längst angefangen. Von Montag bis Donnerstag dürfen sie nun in der Mittagspause des SZR zwischen 13.05 und 13.50 Uhr ein Sportangebot für ihre Mitschüler machen und im kleinen Team selbstständig leiten. Sport, Spiel und Spaß gegen etwaige Schulverspannungen für Schülergruppen von drei bis 20 Teilnehmern stehen dabei auf dem Programm. Darunter Turnen/Parcours, Tischtennis, Fußball, Handball und Sport-Allerlei.

40-stündige Ausbildunbg absolviert

Um das verantwortungsvoll und gekonnt über die Bühne zu bringen, haben sie eine 40-stündige Ausbildung erhalten. Zu den Themen gehörten unter anderem die Lerninhalte Planung und Gestaltung von Sportstunden, Planung eines Sportprojekt-Tages, Aufsichtspflichten, Verletzungsvermeidung, Sozialkompetenz mit Kindern und Jugendlichen auch in kritischen Situationen, Vorbild sein.

„Die waren super kreativ“, freut sich Manuel Stammler, Sportlehrer am SZR. Bei der Ausbildung handelte es sich um ein Pilotprojekt an dem Schulzentrum, das gemeinsam mit der Württembergischen Sportjugend (WLSB) und dem Kultusministerium durchgeführt wird. „Wir durften für dieses Projekt die Inhalte, welche der WLSB in seiner Ausbildung zu Junior-Assistenten für Vereine anbietet, auf unsere Schulbedürfnisse anpassen“, erklärt Stammler.

Schüler dürfen jetzt selbst trainieren

Die Absolvierung des Programms wird nun als Basisstufe der Trainer-C-Lizenz anerkannt und zugleich dürfen die Teilnehmer die „JuLeiCa“, eine bundesweit anerkannte Karte für ehrenamtliche Jugendleiter, beantragen. „Ziel war, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Sport-AGs selbst übernehmen können“, so Stammler. „Das funktioniert nur so.“ Aus dem Lehrkörper heraus hätte es für dieses Angebot keine Möglichkeit gegeben.

Mehrwert Persönlichkeitsentwicklung

Schulleiter Thomas Smolarczyk zeigte sich vor der Übergabe der Zertifikate denn auch „stolz, dass wir so viele sportliche Jugendliche haben, die Verantwortung übernehmen“. Und Gerhard Großpietsch, der Vorsitzende des Fördervereins des SZR mit seinen 300 Mitgliedern, die ein Teamer-T-Shirt mit dem Logo der Schule sponserten, meinte zum Engagement der 20: „Richtig gute Jugendliche, das gefällt mir!“ Auch Bürgermeister Ahrens freute sich: „Richtig tolles Projekt. Und was man in diesen Jahren mitnimmt an Persönlichkeitsentwicklung, ist ein großer Mehrwert von so einer Sache.“

Zurück zu den 14-jährigen Julia, Nerea, Milla, Sophie und Viktoria, die sich über die große Unterstützung der Schulleitung freuen. Ob sie stolz auf ihr Zertifikat sind? Ein einhelliges „Ja’“. Und die alltägliche Praxis in der von ihnen geleiteten sportlichen Mittagspause? „Wenn Kinder Wünsche haben, sind wir flexibel.“ Cool. „Voll gut!“