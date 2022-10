Schlechtbach hat einen neuen Ortsvorsteher: Was Cenk Marcel Alaca vorhat

Sein Auftritt am Dienstagabend muss den Rudersberger Gemeinderat überzeugt haben. Das Gremium hat den 23-jährigen Cenk Marcel Alaca ohne viele Nachfragen einstimmig und öffentlich zum neuen Ortsvorsteher von Schlechtbach gewählt. Der Welzheimer wird das Amt von Rudolf Scharer übernehmen, der sich zum Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Was sein Nachfolger nun vorhat.

Rudolf Scharer war nicht nur Ortsvorsteher von Schlechtbach, sondern auch Klimamanager der Gemeinde. Diese Aufgabe wird Cenk Marcel Alaca nicht übernehmen - die Gemeinde hatte die Stelle des Ortsvorstehers in Kombination mit der Aufgabe eines Vereinskoordinators ausgeschrieben.

Fokus auf der Vereinsarbeit

„Das war ein Mitgrund, warum ich mich beworben habe“, sagte Cenk Marcel Alaca dazu bei seiner Vorstellung im Gemeinderat am Dienstagabend. Er sei privat seit seiner Schulzeit viel ehrenamtlich tätig, engagiere sich in Welzheim, wo er wohnt, im Fußballverein und beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM). „Ich weiß Vereinsarbeit zu schätzen“, sagte er. „Es ist wichtig, dass wir das gesellschaftliche Zusammenleben stärken.“ Die Vereine seien wichtige, maßgebliche Säulen der Gesellschaft. Er wolle verstärkt auch die Jugend animieren, ein Ehrenamt aufzunehmen.

Auch in seiner Rolle als Ortsvorsteher will Alaca die Jugendbeteiligung fördern. Er möchte ein offenes Ohr für alle Schlechtbacherinnen und Schlechtbacher haben und eine Verbindung zum Rudersberger Rathaus schaffen. Er verwies auf für den Ortsteil wichtige Projekte wie die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt und Ortsmitte, die Umgestaltung des Freizeitareals an der Ölmühle und die Ansiedlung eines Rewe-Markts in Michelau, und lobte die Gemeinde dafür, dass sie die Bürgerschaft seiner Meinung nach oft gut mit ins Boot holt. „Das finde ich super.“ Beim Freizeitareal Ölmühle müsse bürgerorientiert weitergearbeitet werden.

Studium mit Praxisstationen in der Region

Bei seiner Vorstellung ging Cenk Marcel Alaca auch auf seinen bisherigen Werdegang ein: Er hat 2017 sein Abitur in Welzheim gemacht und danach ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Schorndorf absolviert. Der Verwaltungsarbeit ist er nicht fremd. 2019 begann er ein Public-Management-Studium mit einem halbjährigen Praktikum im Schorndorfer Rathaus und durchlief danach Praxisstationen in Kaisersbach, dem Landratsamt Rems-Murr, Althütte und erneut in Schorndorf. Im Vertiefungsstudium fokussierte er sich auf „Führung im öffentlichen Sektor und Kommunalpolitik“ und beschäftigte sich in seiner Bachelorarbeit mit direkter Demokratie auf kommunaler Ebene. Aktuell arbeitet er bei der Landesverwaltung.

Manchen Welzheimern dürfte Alaca zudem nicht nur wegen seiner Vereinsarbeit bekannt sein, sondern auch, weil er dort bei der Gemeinderatswahl 2019 auf der Liste der CDU-Fraktion stand, er wurde allerdings nicht in das Gremium gewählt.

Jugendliche miteinbeziehen

Mehr Erfolg hatte er nun bei der Wahl zum Ortsvorsteher von Schlechtbach in Rudersberg. Vor der Abstimmung musste er sich lediglich zwei Fragen stellen. Gemeinderat Eberhard Layer (Freie Wähler), der auch im Rudersberger Seniorenrat ist, wollte wissen, ob er sich neben seinem Engagement für die Jugend auch für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde engagieren will. „Für mich ist maßgeblich, dass man wirklich alle Menschen ins Boot holt“, antwortete Alaca. Ihm gehe es aber nicht darum, ältere Personen auszuschließen, sondern nur darum, Jugendliche in Entscheidungen miteinzubinden und deren wichtige Perspektiven miteinzubeziehen.

Wolfgang Bogusch, Fraktionsvorsitzender der Rudersberger Bürger, fragte, ob Alaca bewusst sei, dass er in seiner neuen Rolle nicht um 16 Uhr ausstempeln könne, sondern bei seinen vielen Aufgaben durchaus viel Zeit aufwenden müsse. Der bejahte dies. Nach seiner Wahl überreichte im Bürgermeister Raimon Ahrens einen Pullover mit Rudersberg-Logo, „damit Sie mit guten Gedanken an Rudersberg denken im kalten Winter“. Wann genau Alaca seine neue Rolle übernimmt, ist noch nicht abschließend geklärt, angepeilt ist laut der Verwaltung aber Februar 2023.