Schulzentrum Rudersberg: Wie sich Zehntklässler auf Mittlere Reife vorbereiten

Nicht mehr lange, dann dürfen 67 Schülerinnen und Schüler in Rudersberg ihr Zeugnis in der Hand halten – und wenn alles gutgeht, das Schulzentrum mit der Mittleren Reife in der Tasche verlassen.

Erste Prüfungen bereits absolviert

Ein Teil der Abschlussprüfungen ist bereits geschafft. Die mündliche Prüfung im Wahlpflichtfach etwa, also in Technik, Französisch oder AES (was für Alltag, Ernährung und Soziales steht). Auch der praktische Teil ist bereits beendet. Nun stehen für die Real- und Werkrealschüler noch die schriftlichen Prüfungen an. Diesen Dienstag geht es los mit dem Fach Deutsch.

Dabei können die Zehntklässler wählen zwischen Prosa, Lyrik oder einer Erörterung. Außerdem gibt es einen grammatischen Teil sowie Lektüre-Fragen zu „Herzsteine“ von Hanna Jansen, das den Völkermord in Ruanda thematisiert. Es folgt diese Woche noch die Prüfung in Mathematik sowie kommende Woche in Englisch.

Drei „Lern-Freude-Motivationstage“ im Freizeitheim in Murrhardt

Auf das, was sie jetzt erwartet, haben sich 58 der 67 Zehntklässler kürzlich bei einem dreitägigen Camp im Freizeitheim Philadelphia vorbereitet – freiwillig, wie Lehrer Manuel Stammler betont, der zusammen mit Arne Orthwein diese „Lern-Freude-Motivationstage“ inklusive Übernachtung organisiert hat.

Dabei haben die Schülerinnen und Schüler sich nicht nur intensiv auf den Prüfungsstoff vorbereiten können. Es gab für sie auch praktische Tipps, wie man an die Abschlussprüfungen herangeht – und einen möglichen Blackout verhindern kann. Till, der die Klasse 10 c besucht, fand das sehr gut: „Das hat uns sehr gut geholfen, um die Prüfungsangst abzubauen“, sagt der 16-Jährige.

Aber auch die direkten Prüfungsvorbereitungen haben die Abschlussschüler als sinnvoll empfunden. Sophie (15) aus der Klasse 10 a findet: „Wir haben mehr und motivierter gelernt als zu Hause.“

Wie sich die Pandemie auf die Vorbereitung ausgewirkt hat

Maria (16) aus der 10 b erzählt: „Manche Themen, die wir im Home-Schooling behandelt haben, sitzen weniger gut.“ Bei dem dreitägigen Camp hätten sie sich noch einmal intensiv damit beschäftigen können.

Ein Problem in diesem Schuljahr seien die vielen Quarantänefälle gewesen. Mehr als die Hälfte des Jahrgangs war für fünf Tage bis vier Wochen deshalb dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben. „Die Jugendlichen mussten im Anschluss viel nachholen“, sagt Lehrer Manuel Stammler. „Für manche war das sehr heftig.“

Heimunterricht: Notwendig, aber schwierig

Teilweise habe man wegen der vielen Quarantänefälle die ganze Klasse nach Hause in den Heimunterricht geschickt, berichtet Lena (15) aus der 10 a. Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hätten sich besonders bei den Sprachen ausgewirkt, findet Romy (15), die am Schulzentrum die Klasse 10 b besucht. „Wir haben nicht mehr so viel gesprochen, deshalb lief es auch nicht mehr so gut wie davor.“

Die „Lern-Freude-Motivationstage“ hätten dabei geholfen, all diese Defizite auszugleichen, so der Tenor der Jugendlichen, die bei der Organisation der drei Tage selbst viel übernommen haben – sie haben etwa die Regeln festgelegt, was den Handy-Gebrauch angeht, oder in wechselnder Besetzung den Küchendienst erledigt.

Gut für die Stufengemeinschaft

Die von verschiedenen Lehrern begleiteten Prüfungsvorbereitungen folgten dabei keinem starren Schema. Lena etwa findet, „es war gut, dass auch andere Lehrer dabei waren“. So habe man sich den Stoff von verschiedenen Personen erklären lassen können. Nachmittags war dann ohnehin Zeit zum individuellen Lernen bis 17.30 Uhr. Und am Abend noch Raum für Tischkicker, Volleyball oder Kartenspielen. Was teils bis spät in die Nacht ging. Marie sagt, das sei gut für die Stufengemeinschaft gewesen, denn „wegen Corona haben wir ja nur wenig zusammen gemacht“.

Neben den drei Tagen in Murrhardt gab es auch noch eine Prüfungsvorbereitungswoche. Auch hier haben sich die Zehntklässler relativ individuell mit dem Prüfungsstoff beschäftigt.

Vielfältige Wege: Wie es nach der Schule weitergeht

Bevor am 15. Juli die Zeugnisse verteilt werden und eine Woche später die Abschlussfeier stattfindet, geht es im Juli noch auf Abschlussfahrt ins Ötztal. Dann ist die Zeit für die Jugendlichen am Schulzentrum beendet. Für viele heißt das aber nicht, dass ihre Schulzeit damit zu Ende geht.

„Wir haben, auch wegen Corona, einen großen Anteil, der weiter eine Schule besucht“, sagt Lehrer Manuel Stammler. Auch weil wegen der Pandemie keine Einblicke in manche Berufe möglich waren – etwa die Pflege, was verständlich, „aber auch fies“ war, wie er findet. „Außerdem hat die Vielfalt zugenommen.“ Es gibt also mehr Möglichkeiten, nach der Mittleren Reife weiterzumachen.

Von Zimmermann bis Wirtschaftsgymnasium

Das zeigt sich auch bei den Zehntklässlern, mit denen wir gesprochen haben. Till fängt eine klassische Lehre als Zimmermann an. Maria will pharmazeutisch-technische Assistentin werden und mit dieser Ausbildung zugleich ihr Abitur machen, Lena in die Fachoberschule gehen, wo sie sich im Bereich Agrarwissenschaften vertieft. Sophie wird das sozialwissenschaftliche Gymnasium beim Internationalen Bund in Waiblingen besuchen, Romy das Wirtschaftsgymnasium in Schorndorf und Bruno das wirtschaftliche Berufskolleg an der Johann-Philipp-Palm-Schule in Schorndorf.

An das Schulzentrum werden sie durchaus gute Erinnerungen haben, berichten sie auf unsere Nachfrage. Lena, die sagt, dass es viele Angebote an der Schule gibt, war seit der ersten Klasse an hier und ist jetzt stolz eine der „Großen“. Sophie, die in der achten Klasse dazukam, schätzt die familiäre Atmosphäre und findet, dass die Lehrer hier gute Ansprechpartner seien. Auch Lehrer Manuel Stammler lobt seine Schüler, die sehr engagiert seien. Und alle hoffen, dass dies nun einen guten Abschluss findet.