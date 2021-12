Die Rudersberger Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Schuppenbrand in den Ortsteil Schlechtbach Bereich Mühlwanderweg an der Wieslauf alarmiert.

Ein Mopedfahrer war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Einsatzkräfte gerufen.

Wie die Feuerwehr bei dem Einsatz vorgegangen ist

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Gartenhütte in Flammen. Mit einem zügigen aber umsichtigen Löschangriff durch zwei Trupps unter Atemschutz konnte die