Bei der Bürgerbeteiligung „Der ländliche Raum für Zukunft“, den die Gemeinde Rudersberg in den vergangenen Monaten durchgeführt hat, kam bei der Bürgerschaft unter anderem der Wunsch nach Verbesserungen im Radverkehr auf. Zusätzlich gibt es einen Arbeitskreis in der Gemeinde, der sich schon seit längerem mit dem Thema Radverkehr auseinandersetzt. Aus diesem Grund machten sich Vertreter der Verwaltung und der Rudersberger Bürgerinnen und Bürger kürzlich selbst per Fahrrad auf den Weg, um