Anfang 1972 haben sich die Ereignisse überschlagen. Es war die Zeit der Gemeindegebietsreformen in Baden-Württemberg. Viele ehemals eigenständige, aber kleine Kommunen schlossen sich zu dieser Zeit zusammen. So auch im Wieslauftal, wo es damals vier Gemeinden gab: Rudersberg, Steinenberg, Schlechtbach und Asperglen. Zu Letzterer zählten damals neben Asperglen auch Krehwinkel und Necklinsberg. Der Ortschronik zufolge lebten zu dieser Zeit insgesamt 675 Bürger in dieser Gemeinde.

Eine