Verschiedene, durchaus noch gesunde, im Saft stehende Apfelbäume hat der Bauhof Rudersberg zuletzt gefällt. Immer wieder hatten sich Eltern beschwert und ihre Sorgen geäußert, weil auf dem Spielplatz Baumhalde und vor allem auf dem Spielplatz Hohlgasse, aber auch im Freibad im Spätsommer und Herbst zunehmend Wespen und andere Insekten durch die fallenden Äpfel angelockt worden waren. Eine große Menge an Äpfeln sei, so berichtet es Ortsvorsteher Rudolf Scharer auf Nachfrage, in den Sandkasten