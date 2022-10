Sprünge und Drehungen auf zwei Rädern: Neuer Bikepark in Schlechtbach eröffnet

Wie auf einem wuselnden Ameisenhügel sieht es auf der Dirtbike-Strecke bei der offiziellen Eröffnung aus. Ein Park voller Sprunghügel aus vier Tonnen Erde ist entstanden, zwischen und auf denen ab jetzt die Biker vorbeirasen, Bunnyhops, Barspins und weitere atemberaubende Tricks und tollkühne Gestik zeigen.

Von Three-Sixties und Frontflips

Die ersten lassen sich nicht lange bitten und auch von umherspritzender Erde nicht abhalten. „Ich freue mich, dass wir jetzt hier was haben, um Abwechslung zu kriegen“, sagt der 13-jährige Levin. Rund 300 radbegeisterte überwiegend junge Fahrer stürzen sich die Rampen hinab und die „Tables“ wieder nach oben, rasen über die „Pushs“ genannten Wellen und wirbeln ihre gelenkigen Bikes in der Luft. Das Dirtbike von Danny verfügt ganz stilecht über einen drehbaren Lenker. „Damit mache ich einen Barspin“, sagt der Zwölfjährige.

Bei dem Manöver dreht er im Sprung das Vorderrad in der Luft. Für die vielen Luftsprünge, bei denen teilweise der Lenker losgelassen wird, brauchen Szene-Unkundige bereits ein Wörterbuch. Nicht aber Danny, Milo, Jakob und Levi: Die vier bikenden Jugendlichen zwischen 12 und 14 sind in dem Sport zuhause und können jeden Trick erklären. Der „360“ (gesprochen „three sixty“), ist eine 360-Grad-Drehung um die eigene Achse. Mit dem Frontflip ist ein Luftsalto vorwärts gemeint. Auch wenn sie noch nicht alle Sprünge absolvieren können – Übung macht bekanntlich den Meister, und für ein gutes Training haben sie nun den geeigneten Platz.

Die Teenager kennen sich aber nicht nur mit den Szenebegriffen gut aus, sie haben auch das Einmaleins für das Miteinander im Bikepark gelernt. Danny erzählt, dass er und andere beim Aufbau immer wieder mitgeholfen haben – zuletzt in den Tagen vor Einweihung, als die Kiesschicht auf der Anfahrt mit der Rüttelplatte verdichtet wurde. „Bevor ich daheim rumhocke und zocke, tue ich lieber was.“ Bei der Planung der 230 Meter langen Strecke wurden die Wünsche der künftigen Nutzer berücksichtigt. „Wir bekommen es von der Gemeinde, da muss man schon was tun und es weiterhin pflegen“, sagt Danny.

Die neue Anlage ist ein Geben und Nehmen ziwschen Verwaltung und Bürgern

Das Miteinander freut CDU-Gemeinderat und Bikepark-Initiator Robert Schuler. „Ich bin stolz, dass die Botschaft, den Park nicht einfach nur zu konsumieren, sondern aktiv mitzuwirken, bei vielen schon angekommen ist.“ Der Park sei gedacht als ein Geben und Nehmen. Ein „Graswurzelprojekt“ nennt es Bürgermeister Raimon Ahrens, entstanden aus der Jugend- und Bürgerbeteiligung.

„Für die beteiligten Jugendlichen ist es ein schönes Signal, zu sehen, dass Engagement zu konkreten Ergebnissen führt“, so Ahrens. Jetzt komme es darauf an, die Einsatzfreude zu erhalten und eine feste Gruppe zu finden, die sich um die Erhaltung des Bikeparks kümmert.

„Eine solche Anlage zu bauen ist ein Schritt, sie zu erhalten eine dauernde Aufgabe“, so der Bürgermeister. Wie Recht er damit hat, zeigt sich bis kurz vor der Einweihung. Helfer mit Schippen und Schaufeln machen sich an den Erdhügeln zu schaffen, „shapen“ den Parcours, formen und festigen ihn, damit es richtig rollt bei den Anfahrten zu den „Kicks“ und „Tables“. Die Erdarbeiten seien dem starken Regen der letzten Tage zu verdanken, erklärt Robert Schuler.

Die Biker wissen, was es zu verbessern gibt

Die wenigen Sonnenstunden hätten nicht ausgereicht, um die Matschtümpel in den Tälern zwischen den Wellen und Absprungrampen trocken zu bekommen. Schuler weist darauf hin, dass ein Bikepark nie „fertig“ sei, es also immer etwas zu tun gebe – und das nicht nur wegen des Wetters. „Die Strecke verändert sich mit den Fahrern, sie wächst“, so der passionierte Biker und Initiator des Rudersberger Projekts.

Einzelne jugendliche Fahrer haben die Stellen schnell raus, an denen nachgebessert werden sollte. „Manche Sprünge müssen noch angepasst werden“, sagt der 13-jährige Jakob. „Zum Beispiel könnte noch eine Landung etwas näher zur Rampe gezogen werden, damit man sie besser erreicht“, hat er ein Beispiel für Optimierungsbedarf, den auch Schuler bestätigt. „Toll finde ich, dass das Team sich darauf freut und schon Pläne schmiedet.“

Das Entwässerungssystem sehe vor, die Nässe über stufenweise gezogene Gräben rauszuholen. Mangels idealem Gefälle im Untergrund sei die Nässe im Gelände gehockt, und so kann es nicht ausbleiben, dass der „Dirtbike-Park“ auf seinen ersten Metern seinem Namen unfreiwillig gerecht wird. Das Bikeparkteam habe sich entschlossen, eine kurze Runde freizugeben, die nasse Streckenabschnitte ausspart. Die radbegeisterten Jugendlichen nehmen aufgeweichte Erde, die an die Rahmen und Speichen ihrer Dirtbikes oder BMX-Räder spritzt, begeistert in Kauf. Hauptsache „Fahren“ scheint hier die Devise zu sein.

Bikepark soll auch verhindern, dass Jugendliche im Wald Sprünge bauen

Viele fahren zusätzlich gerne Trails im Wald und kennen dreckige Klamotten. Derlei Naturtrails sollen im Sinne des naturverträglichen Sports im Kreis legalisiert werden, erklärt Janet Weick von der Deutschen Initiative Mountainbike, die einen Infostand aufgebaut hat. „Der Bikepark ist ein Zusatzangebot zu den natürlichen Trails, um zu verhindern, dass die Kids im Wald Sprünge aufbauen.“

Wer im Wald unterwegs ist, für den sind Platten ebenfalls Begleiter. Wie sie selbst bei einer Panne einen Reifen flicken können und auch, was bei gerissener Kette zu tun ist, lernen sie am Stand des Fahrradhändlers Freeride Mountain. Das Team hat eine Spende von rund 700 Euro von der Rudersberger Eventagentur Achtwerk erhalten, die gratis Getränke auf Spendenbasis ausgegeben hat und den Erlös dem Bikepark überlässt.