Sprachförderung: Bedarf in Kitas in Rudersberg sehr hoch

Fast jedes dritte Kindergartenkind hat im Südwesten einen Bedarf für Sprachförderung. In Rudersberg liegt die Zahl sogar noch höher. 166 der 334 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, und damit fast jedes zweite Kind, benötigt dort eine Förderung. Nachzulesen ist das im neuen Sprachförderkonzept der Gemeinde, das kürzlich öffentlich vorgestellt wurde.

„Der Bedarf ist sehr hoch“, sagte Sandra Stadelmann, Sachgebietsleiterin Bildung und Erziehung, bei der Vorstellung im Gemeinderat. „Es sind dieses Jahr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in unseren Kindergärten aufgeschlagen“, hinzu kämen Kinder, die schon länger hier leben, deren Muttersprache aber nicht Deutsch ist. Nicht zuletzt brauchen aber auch Muttersprachler Unterstützung beim Spracherwerb. Von den Jungen und Mädchen, die bereits jetzt Förderung erhalten, haben knapp 60 Prozent keinen Migrationshintergrund.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, sagte Kita-Fachberaterin Ramona Fischer, Humboldt zitierend. „Doch das Problem ist häufig, dass die Kinder keine gemeinsame Sprache mehr finden.“ Eine normale Sprachentwicklung könne dann kaum mehr stattfinden. „Die Pandemie hat die Situation verschärft und Bildungschancen verschlechtert.“ Hier müsse die Förderung ansetzen. „Dabei geht es um einen guten Spracherwerb und einen guten Start ins Leben. Kein Kind soll auf der Strecke bleiben“, so Fischer. Ziel müsse sein, dass die Kinder schulfähig sind, wenn sie die Einrichtungen verlassen.

Die beiden Säulen der Rudersberger Sprachförderung

Auf zwei Säulen baut die Sprachförderung in Rudersberg auf: zum einen auf dem bereits bestehenden Landes-Programm „Kolibri“, das in allen Einrichtungen Standard sein soll und Kinder mit hohem Förderbedarf unterstützt, bisher aber nicht alle Kinder erreicht. Eltern müssen für diese Förderung ihr Einverständnis erteilen.

Eingesetzt werden hierbei Fachkräfte, die eine bis zu 14-tägige Fortbildung erhalten haben. Das Land fördert 120 Stunden pro Sprachfördergruppe, die maximal sieben Kinder umfassen darf. „Wir könnten bei hohem Förderbedarf aber auch Gruppen mit drei oder vier Kindern aufmachen“, betonte Fischer. Das Zeitkontingent soll künftig in jenen Rudersberger Einrichtungen, in denen mindestens jedes fünfte Kind einen Migrationshintergrund hat, jährlich um 20 Stunden steigen.

Zum anderen soll in Rudersberg eine alltagsintegrierte Sprachbildung für alle Kinder stattfinden. Hierbei geht es darum, „das eigene Tun sprachlich zu begleiten“, so Fischer. Diese Form der Sprachförderung findet während der normalen Tagesstruktur einer Einrichtung statt. Die Kinder sollen dabei animiert werden, zu sprechen, Erzieherinnen sollen spontane Sprachanlässe erkennen – und auch darauf schauen, wie der Entwicklungsstand in der Muttersprache ist. Sollte auch hier eine verzögerte Sprachentwicklung vorliegen, wäre das nämlich ein zusätzliches Handicap für die Entwicklung einer guten Sprache.

Seit einem halben Jahr beteiligt sich Rudersberg zudem am sogenannten Eltern-Mentoren-Programm. „Eltern sollen in die Lage versetzt werden, besser an der Bildung ihrer Kinder teilzunehmen“, sagte Fischer. Dabei geht es um Personen, die mehrere Sprachen sprechen und dann bei Sprachproblemen übersetzen können. „Bei Entwicklungsgesprächen oder bedeutsamen Entscheidungen ist es wichtig, dass wir auch verstanden werden.“ Hier will die Verwaltung künftig mehr Eltern gewinnen.

Viel Unterstützung für das neue Konzept

Bürgermeister Raimon Ahrens lobte das einrichtungs- und trägerübergreifend erarbeitete Konzept. „Da steckt viel Engagement und Herzblut drin.“ Oliver Schaal (Rudersberger Bürger) sagte: „Ich finde es gut, dass wir das auf den Weg gebracht haben.“ Robert Schuler (CDU) bedankte sich dafür, dass die Träger mitziehen, „das ist eine gute Investition in die Zukunft“. Und Sabine Miltner (Freie Wähler) bat darum, die Tagesmütter bei den Fortbildungen doch auch zu berücksichtigen, was die Verwaltung für eine gute Idee hielt.

„Was wir hier auf den Weg bringen möchten, hat maßgeblich Auswirkung auf die Zukunft“, sagte Frank Bossert (SPD, der sich indes fragte, ob die geplanten Investitionen – jährlich rund 26.500 Euro - überhaupt ausreichend sind. „Wir sollten das beschließen, aber mit einer anderen Summe.“ Bossert plädierte für das Doppelte.

„Die Summen sind aus aktuellem Bedarf berechnet. Wenn der steigt, kann auch die Summe steigen“, entgegnete Sachgebietsleiterin Stadelmann. Und Bürgermeister Ahrens ergänzte: „Das ist ein atmendes Konzept. Wenn wir nachbessern müssen, dann bringen wir das gerne wieder mit. Aber ich denke, der Aufschlag, der jetzt im Raum steht, ist ein guter.“

Das sah das Gremium genauso. Die Entscheidung fiel schließlich einstimmig aus.