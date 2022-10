Stadtradeln: Rudersberg ehrt die eifrigsten Radfahrer

Auch in diesem Jahr fand die Aktion „Stadtradeln“ in Rudersberg wieder viel Anklang. Wie die Verwaltung berichtet, sind insgesamt 332 Radlerinnen und Radler in 17 Teams für die Gemeinde geradelt. Mit einer Gesamtkilometerzahl von 60.003 Kilometern wurde im dreiwöchigen Aktionszeitraum eine CO2-Vermeidung von 9240 Kilogramm erzielt.

Ehrung im Rathaus

„Über diesen großartigen Einsatz habe ich mich sehr gefreut und darf allen Teilnehmenden meinen herzlichsten Dank dafür aussprechen“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. Im Rahmen einer kleinen Ehrung im Sitzungssaal des Rathauses am Dienstag hat die Gemeinde Rudersberg nun die engagiertesten Radlerinnen und Radler gewürdigt.

Auf dem Bild zu sehen sind (von links): Gerhard Geiger (Einzelrad Platz 5, Team „Rudersberg“ Platz 2), Platz 1 im Teamwettbewerb: Schulzentrum Rudersberg, Platz 2 im Team: der Waldkindergarten „Kleine Trolle“, Friedrich Lachenmaier (Platz 3, Einzel) sowie Angehörige von Martin Fried (Platz 4, Einzel). In der Bildmitte: Bürgermeister Raimon Ahrens.