Der Corona-Schnelltest macht hier seinem Namen alle Ehre. In der Drive-in-Teststation ist man in knapp zehn Minuten durch und hat nach rund 20 Minuten sein Ergebnis. Bei der Arztpraxis von Philipp Höschele in Rudersberg-Steinenberg wird seit kurzem direkt am Auto getestet. Der Arzt erklärt, wie das Prozedere läuft.

Autofenster runter, Namen sagen, kurz warten, Kopf entspannt in den Nacken legen, Stäbchen in die Nase, paarmal drehen – „einfacher geht’s nicht“, sagen Denise und Jannis