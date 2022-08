Stets engagiert für die Gemeinde Rudersberg: Karl Siegle ist verstorben

Kürzlich verstarb der vielseitig engagierte Rudersberger Karl Siegle, der von 1980 bis 2009 Mitglied des Gemeinderats war, ab 1994 bis zu seinem Ausscheiden zudem stellvertretender Bürgermeister. „Wir verabschieden uns heute von einem Menschen, der uns als herzlich, immer positiv, sehr engagiert und stets hilfsbereit in Erinnerung bleiben wird“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens in seiner Kondolenzrede. Seine ruhige, sachliche, besonnene und ausgleichende Art sei stets eine Bereicherung für die Gremiumsarbeit gewesen.

Ein Mensch, mit dem man offen sprechen konnte

Die positive Herangehensweise von Karl Siegle, der als Anerkennung für sein Engagement zum Wohle der Gemeinde 2009 auch die Verdienstmedaille in Gold der Gemeinde Rudersberg verliehen bekam, betont auch Eberhard Layer, der lange Jahre mit Karl Siegle im Gemeinderat saß, teilweise in der gleichen Fraktion. „Er war ein wunderbarer Mensch“, sagt er. Karl Siegle sei sehr kollegial gewesen, ein Mensch, mit dem man immer offen über alles habe sprechen können. „Er war ein hervorragender Kenner der Landwirtschaft“, sagt Eberhard Layer über den Verstorbenen, über den er nur Positives berichten könne.

Zusätzlich zu seinem Amt als Gemeinderat - für seine fast 30-jährige Mitgliedschaft bekam er die Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg - war Karl Siegle Mitglied im Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt, im Sanierungsbeirat und im Gutachterausschuss der Gemeinde, wie Raimon Ahrens in seiner Rede betonte. Im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen, Kultur und Sport und in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Berglen-Wieslauf war Karl Siegle als stellvertretendes Mitglied und in verschiedenen Umlegungsausschüssen jeweils als Mitglied tätig.

Viele wichtige Projekte mitgestaltet

Der aktuelle Bürgermeister hob einige größere, auch durchaus ortsbildprägende, Projekte hervor, an denen Karl Siegle während seines Engagements mitgewirkt hat, zum Beispiel der Neubau des Rathauses, der Abbruch des Gemeindebauhofs in der Friedrich-Ebert-Straße und der Neubau der Daimlerstraße.

„Aber auch die Erweiterung der Grundschule Steinenberg, der Wiederaufbau der Ölmühle in Michelau, die Sanierung der Kelter in Lindental, der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Necklinsberg und des Bürgerhauses in Schlechtbach, der Neubau der Wieslaufhalle, der Neubau der Kindergärten Mörikeweg und Asperglen und die Planung und Erschließung des Gewerbegebietes Fuchshau prägen unsere Gemeinde bis heute“, so Raimon Ahrens.

Viel Erfahrung und Ortskenntnis

Das Engagement von Karl Siegle im Gemeinderat sei außerordentlich groß gewesen, zu Hilfe gekommen seien ihm dabei seine „hervorragende Ortskenntnis und seine Erfahrung auf allen Feldern der Kommunalpolitik, die er sich im Laufe der vielen Jahre angeeignet hat und die er bereitwillig und immer konstruktiv in die Arbeit des Gemeinderates und der Ausschüsse einbrachte.“ Besonders habe der Gemeinderat von der Kompetenz des naturverbundenen Karl Siegle im Bereich der Landwirtschaft und Landschaft profitiert. „Die Gemeinde Rudersberg ist dankbar für das Wirken und Schaffen von Karl Siegle“, sagte Raimon Ahrens.