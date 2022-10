Telekom will Glasfaser in Rudersberg legen, Liberty Networks hat schon begonnen

Richtung Krehwinkel sind Anfang September die ersten Bagger angerückt. In dem südöstlichen Teilort der Gemeinde Rudersberg startet die Firma Liberty Networks den Breitbandausbau, für den sie seit dem Frühjahr geworben hat. Anfang des Jahres haben die Gemeinde und das Unternehmen einen entsprechenden Kooperationsvertrag abgeschlossen. Jetzt will auch die Telekom in der Gemeinde schnelles Internet verlegen.

Wo will die Telekom ausbauen?

Während Liberty Networks erklärt hat, eigenwirtschaftlich Glasfaser im gesamten Gemeindegebiet verlegen zu wollen, konzentriert sich die Telekom auf den Hauptort Rudersberg. Dort hat sie bereits im Gewerbegebiet 60 Anschlüsse verlegt – und will nun gut 2000 weitere Haushalte ans schnelle Internet anschließen.

Wo können sich die Bürger informieren?

Ab Dienstag, 11. Oktober, wird die Telekom vor Ort um die Internetanschlüsse der Rudersberger buhlen. Bis Freitag, 21. Oktober, wird dazu der Telekom-Truck kommen. Werktags zwischen 10 und 18 Uhr sowie samstags bis 17 Uhr stehen Berater im Bronnwiesenweg 12 zur Verfügung. Infos gibt es auch in den Telekom-Shops Winnenden (Marktstraße 8), und Schorndorf (Oberer Marktplatz), über Tel. 08 00/22 66 100 oder online: www.telekom.de/glasfaser.

Was kostet der Internetanschluss?

Wer einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ins Haus verlegt bekommen will und sich bis zum Jahresende 2022 für einen Anschluss der Telekom entscheidet, muss nichts dafür zahlen. Danach kostet der Anschluss knapp 780 Euro.

Was sagt die Gemeinde dazu?

Die Versorgung mit Breitband ist der Gemeindeverwaltung ein wichtiges Anliegen. Und „im Ortsteil Rudersberg haben die Bürger künftig die Wahl“, sagt Raimon Ahrens. „Das muss ja nicht schlecht sein“, findet der Bürgermeister.

Was sagt Liberty Networks dazu?

Pressesprecherin Eva-Maria Ritter fürchtet nun keine Konkurrenz durch die Telekom. Denn „Ankündigungen der Telekom gab es schon viele“ – und das nicht nur in Rudersberg. „Wir werden sehen, ob dem jetzt auch Taten folgen“, so Ritter. Liberty Networks halte derweil klar an dem Ziel fest, bis 2024 ganz Rudersberg mit schnellem Internet zu versorgen.

Christian Böing, CEO von Liberty Networks, kritisiert die Konkurrenz direkt. Er spricht in einem Beitrag auf dem beruflichen Online-Netzwerk „LinkedIn“ in Bezug auf Rudersberg von einer „Nebelbombenstrategie“ der Telekom, die nicht aufgegangen sei. Diese Strategie beschleunige den Ausbau nicht, aber „sie verunsichert Entscheidungsträger in Kommunen und in der Wohnungswirtschaft, verschiebt den bereits gesicherten Ausbau“ und behindere die Pläne seines Unternehmens. Zum Glück hätten sich die Gemeindevertreter in Rudersberg nicht verwirren oder beirren lassen. Sie bekämen ihr schnelles Netz. „Es bleibt zu hoffen, dass die gleichermaßen selbstbewusste, rationale und standhafte Haltung des Bürgermeisters von Rudersberg nun Schule macht und sich wiederholt.“

Kommen sich beide nun in die Quere?

Bürgermeister Ahrens hofft, dass die beiden Unternehmen sich im Einzelfall abstimmen: „Man braucht keine doppelten Baumaßnahmen, deshalb wären alle gut beraten, in die Gespräche zu gehen.“ Für solche sehen die beiden Unternehmen Stand jetzt aber noch keinen Bedarf. Versprochen haben aber sowohl Telekom wie Liberty Networks, ihr Glasfasernetz nach dem Prinzip „Open Access“ auszubauen. Ist es einmal verlegt, kann es also auch von Konkurrenten genutzt werden. Vorerst wird es dazu aber nicht kommen. „Die Telekom baut zunächst die angekündigten 2000 Anschlüsse im Hauptort. Die nächsten Schritte sind noch nicht geplant. Da Liberty Networks in Krehwinkel beginnen will, gibt es zunächst keine Überschneidungen“, so Helmuth Haag von der Gigabit Region Stuttgart, die den Ausbau koordiniert. Wie sich die Situation noch entwickelt, bleibt daher abzuwarten.