Ukraine-Krieg: Die Gemeinde Rudersberg sucht Wohnraum und sammelt Hilfsgüter

„Der Krieg in Europa macht uns fassungs-, aber nicht tatenlos“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Rudersberg. Dort startet jetzt eine Wohnraum-Offensive. Außerdem werden von Montag, 14., bis Mittwoch, 16. März, Hilfsgüter für die Ukraine im Bürgerhaus Schlechtbach gesammelt.

Gemeinsam mit dem Verein „Hoffnung für eine neue Generation“ („Rumänienhilfe“, weitere Infos unter www.hoffnung.org) startet kommende Woche eine Aktion zur Sammlung von Hilfsgütern. Die Rumänienhilfe hat in den letzten Tagen bereits Kontakte in die Ukraine und in das ukrainisch-rumänische Grenzgebiet aufgebaut.

Die Sammlung von Hilfsgütern findet statt am:

Montag, 14. März, von 10 bis 18 Uhr,

Dienstag, 15. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am

Mittwoch, 16. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, jeweils im Bürgerhaus Schlechtbach.

Folgende Waren können dort zu diesen Zeiten abgegeben werden:

Haltbare Lebensmittel (Wurstdosen, Hartwurst, Fischkonserven, Öl, Mehl, Zucker, H-Milch, Brotaufstrich (Nusscreme, Marmelade …), Kekse, Schokolade, Müsliriegel, Kartoffeln - benötigt werden nur größere Mengen (Grundnahrungsmittel in der Ukraine),

Hygieneartikel (Zahnpasta / Zahnbürste, Duschgel, Feuchttücher, Windeln),

Medikamente und Verbandsmaterial (Verbandsmaterial wie Pflaster und Binden, Medikamente wie Schmerzmittel und Salben zur Wundversorgung, Erste-Hilfe-Koffer, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Corona-Tests, FFP2-Masken

Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Bettwäsche, Handtücher, Kerzen, Taschenlampen sowie

leere Bananenkartons zum Sortieren und Verpacken der Ware.

Remshalden Magda Kunze ("Ridentity"): Pro Woche zehn Transporter mit Spenden in die Ukraine

Die Hilfsgüter gehen insbesondere an folgende vor Ort tätige Institutionen:

die Sozialstation AKO in Suceava-Ipotesti: Dort werden die Hilfsgüter, die nach Suceava gebracht werden, koordiniert und in die Flüchtlingsunterkünfte vor Ort verteilt (vorwiegend leergeräumte Turnhallen). In viele Ortschaften werden Kirchen zu Übernachtungslagern umgewandelt. Von dort werden die Güter nach Cernauti in der Ukraine weitergeleitet, wo zuverlässige Kontakte der lokalen Kirchengemeinden in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung die Weiterverteilung bis Kiew und in den Osten der Ukraine übernehmen.

die Sozialstation der Kirchengemeinde „Betel“ in Pascani. Diese Gemeinde im Nordosten Rumäniens versorgt in ihrer Suppenküche Sozialfälle in der Stadt Pascani. Der Leiter und sein Team unterstützen ukrainische Flüchtlinge, die in den Ortschaften Radauti und Dumbraveni untergebracht sind, mit Nahrung und Kleidung.

die Sozialstation des Hilfswerks „Solomon“ in der Grenzstadt Sighetul Marmatiei. Der Leiter hat 250 Flüchtlinge in seiner Sozialstation aufgenommen. Die Leute bleiben hier zwei bis drei Tage und werden mit Essen versorgt. Viele von ihnen reisen danach in den Westen zu ihren Verwandten und Bekannten. Da dieses Sozialzentrum in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Grenze liegt, sind der Flüchtlingsstrom und die Frequentierung hier besonders groß. Ein Teil der Hilfsgüter wird über die Grenze in die Ukraine gebracht.

die Sozialstation Speranta (Hoffnung) in Baia Mare. Dieser Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, Romakinder in seiner Suppenküche täglich mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen. Von Baia Mare aus sind es etwa anderthalb Stunden bis zur ukrainischen Grenze. Jetzt wurde die Arbeit auf die Flüchtlingshilfe ausgeweitet und es wird in der Suppenküche für die ukrainischen Frauen und Kinder gekocht.



Diese Aktion wird auch vom Handels- und Gewerbeverein Rudersberg (HGV) und seinen Unternehmen unterstützt. Einige Betriebe des HGV haben ebenfalls eigene Spendenaktionen gestartet, bei denen ein Teil des Umsatzes zugunsten einzelner Projekte im Kriegsgebiet gespendet wird. Mit dabei sind unter anderem Firma Aspacher & Klotzbücher, die Ahorn-Apotheke Rudersberg, Edeka-Markt Lämmle, Metzgerei Hinderer und Getränke Hubschneider.

Bürgermeister Raimon Ahrens zeigt sich zuversichtlich: „Die große Hilfsbereitschaft und Unterstützungsbereitschaft zeigt mir, dass wir nicht tatenlos sind. Dies macht mir, aber ich hoffe auch den Menschen in der Ukraine, Mut. Lassen Sie uns zusammenstehen und die Menschen unterstützen, die bei uns oder in den Grenzgebieten der Ukraine Hilfe und Schutz suchen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung, insbesondere auch, wenn Sie uns Wohnungen zur Verfügung stellen können.“

Meldung von Wohnraum bei der Gemeinde

Die Gemeinde Rudersberg benötigt außerdem Wohnraum für Geflüchtete: Wer Platz hat, kann das Rückmeldeformular online unter www.rudersberg.de nutzen – oder dieses telefonisch im Bürgerbüro unter Tel. 0 71 83/30 05-0 in Papierform anfordern.

Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Frau Martina Klenk. Sie erreichen Frau Klenk kommende Woche am Montag und Dienstag von 9 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr im Rathaus oder telefonisch unter Tel. 0 71 83 / 30 05-19 oder per E-Mail an m.klenk@rudersberg.de.