Ursula Höschele für ehrenamtliche Tätigkeiten mit Bundesverdienstorden geehrt

„Wer sich Mühe gibt, hat Glück gehabt“, sagt der Schriftsteller Alexander Kluge. Und eine, die reichlich Glück hatte mit ihrer bewundernswerten Fähigkeit zur Mühe und es in ihrem langen Leben großzügig an nicht so Beschenkte verteilte, das ist die nun über 90-jährige Ursula Höschele. Eine ganz besondere Frau.

In Anerkennung der um Volk und Staat besonderen Verdienste ist ihr jetzt die von Bundespräsident Steinmaier verliehene Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in einer Feierstunde vom Staatssekretär im baden-württembergischen Justizministerium, Siegfried Lorek, überreicht worden.

„Eine engagierte, hartnäckige, manchmal auch sehr direkte Bürgerin.“

In seiner Begrüßung sagte Bürgermeister Raimon Ahrens, dass er die Geehrte „als unglaublich engagierte, hartnäckige, manchmal auch sehr direkte Bürgerin kennengelernt“ habe. „Sie setzen sich mit Nachdruck für die ‘gute Sache’ und insbesondere natürlich für die Belange von Kindern und Jugendlichen an unseren Schulen ein.“ Und er fuhr fort: „Sie tun das, was Sie für richtig und wichtig halten, und gehen Ihren Weg.“

Diesen Weg zeichnete Staatssekretär Siegfried Lorek in seiner Laudatio nach. Als zweites von vier Kindern wurde Ursula Höschele 1931 in Stuttgart geboren. In die Schule kam sie, als der 2. Weltkrieg begann. Nach der Hochzeit 1952 mit ihrem Mann Werner Höschele wurden drei Kinder geboren und großgezogen. Neben der Familie hat sich Ursula Höschele besonders für medizinische Berufe interessiert, ein Faible, das sie in der Familie weitergab: Ein Sohn und ein Enkel sind Hausärzte in Rudersberg.

Als dann die jüngste Tochter 1979 die Schule beendet hatte, begann sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit als „Grüne Dame“ im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart.

Über 30 Jahre ehrenamtlich als „Grüne Dame“ am Olgahospital in Stuttgart

Dreimal die Woche stand sie morgens um 7 Uhr gemeinsam mit der Pflegeschicht bereit, um Patientinnen und Patienten bei den verschiedensten Dingen des Alltags zu unterstützen. Über 30 Jahre lang war Höschele als Grüne Dame aktiv, bis zu ihrem 80. Geburtstag, nach dem sie 2013 diese Tätigkeit gegen ihren Willen aufgeben musste.

Denn, so zitierte Lorek Höschele: „Mit 80 setzt man sich nicht zur Ruhe!“ Bereits nach dem Tod ihres Mannes 2011 half sie ehrenamtlich im Schulzentrum Rudersberg mit. „Und so fragten Sie kurzentschlossen nach, ob Sie dort noch mehr tun können. Das Schulzentrum nahm Ihr Angebot mit offenen Armen an.“ Neben der Pausen- und Essensbetreuung kümmerte sich Ursula Höschele zunehmend „um Kinder, die sich in der Schule schwertun“.

Damit nicht genug: „Wenn Sie Probleme in der Schule sehen, wenden Sie sich gerne direkt an das Kultusministerium. So entstand in den letzten Jahren ein reger Briefwechsel.“ Ein Zeichen ihrer Hartnäckigkeit, die für Heiterkeit im Publikum sorgte. Nach den Erschwernissen durch die Corona-Pandemie hilft Höschele wieder an der Grundschule Schlechtbach mit. Von den Kindern liebevoll „Oma Höschele“ genannt.

Stets um Menschen gekümmert, die es schwerer haben als andere

Lorek fasste zusammen: „Liebe Frau Höschele, 43 Jahre haben Sie Ihre Freizeit für Ihre Mitmenschen aufgewendet, zuerst im Krankenhaus, dann in der Schule. In dieser ganzen Zeit haben Sie sich stets um Menschen gekümmert, denen es gerade schlecht geht, oder die es schwerer haben als andere.“ Ihre besondere Wertschätzung und sichtlich herzliche Anerkennung brachten auch die Konrektorin des Schulzentrums Rudersberg, Katrin Schütz, und die Leiterin der Grundschule Schlechtbach, Silke Olbrich, zum Ausdruck. „Von dir kann man lernen“, freute sich Olbrich: „Schön, dass du ein großes Herz und Humor hast.“

„Zupackend, mit helfender Hand und großem Herz bist du stets im Einsatz“, erzählte Katrin Schütz über das weit übers „Schuloma-Dasein“ hinausgehende Wirken von Ursula Höschele. „Und der eine oder andere bekommt auch einen erzieherischen Wink mit auf den Weg, ganz unverblümt und ungefragt. Bewundernswert, wie klug, listig, ungebremst, glücklich du dein Leben lang so engagiert lebst und mitwirkst, arbeitest.“

Und so gab es denn noch ein Buch mit dem Untertitel „Die Weisheit der Hundertjährigen“ dazu von der Schülerschaft, überreicht von Leon Amman, ein paar Luftballons, mit „etwas Schulluft zum Schnuppern“.

Und die so Geehrte? Gab einen Wink, wie man Mühe und Glück zusammenbringt: „1980 habe ich mich entschlossen, ein Ehrenamt auszuüben. Warum? Ich selber habe ein gutes Leben. Das Ehrenamt hat mein Leben bereichert und mich vieles gelehrt. Besonders: Jeder Mensch ist einzigartig.“ Ihre Empfehlung: „Üben Sie ein Ehrenamt aus. Ich kann es Ihnen wirklich wärmstens empfehlen.“