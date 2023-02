"Utopia - Die Sonnenstadt": Rudersbergerin Kerstin Imrek mit düsterem Roman

Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, denn sie könnten in Erfüllung gehen: So ähnlich denkt Damian, als er aufwacht und feststellt, dass seine Revolution erfolgreich war. Denn den Rebellen der „Weißen Sonne“ ist es zwar gelungen, die Menschheit von ihren Unterdrückern zu befreien. Doch der Preis dafür ist ziemlich hoch.

So sind die Chips ausgeschaltet, mit denen die Menschen kontrolliert wurden, dafür gibt es in der Stadt aber auch keinerlei Elektrizität mehr. So ist die Herrschaft von „Global Save“, wie die Unterdrücker sich euphemistisch nennen, zwar gebrochen. Doch die Kontrolle über die ganze Sonnenstadt haben die Rebellen noch nicht erlangt. Es herrscht dort vielmehr große Unruhe, immer wieder kommt es zu Aufständen und Anschlägen. Die Utopie droht plötzlich, zum realen Alptraum zu werden.

Gibt es noch Hoffnung für Damian und die Menschheit?

Zu allem Übel ist Rebellen-Anführer Damian durch seine Verletzungen bei der Befreiung der Stadt auch noch vom Hals ab gelähmt. Schlechte Voraussetzungen also, um die Menschheit vollends vom Joch der Unterdrücker zu befreien. Zumal diese weiter in der Stadt ausharren, auf die richtige Gelegenheit warten, um zurückzuschlagen.

Doch es gibt da ja noch die Legende einer ominösen Wunderheilerin, die in der radioaktiv verstrahlten Zone leben soll. Besteht also noch Hoffnung auf Heilung – für Damian und die Menschheit? Diese Frage beantwortet Kerstin Imrek aus Rudersberg in „Utopia: Die Sonnenstadt“, das auf 667 Seiten die Geschichte ihres vor einem Jahr erschienenen Debütromans „Utopia: Weiße Sonne“ fortsetzt.

Wieso sie Dystopien so interessant findet

Es ist, trotz des Titels, wieder eine ziemlich dystopische Geschichte geworden. Die Menschheit steht darin nach wie vor am Abgrund. Es wird viel gekämpft und es geht mitunter brutal zu. „Ich mag das, eine Welt zu spinnen, in der alles ganz furchtbar ist“, sagt die Autorin auf unsere Nachfrage. Nur warum? „Weil ich es nicht in der Realität haben mag, deshalb schreibe ich es auf“, sagt sie lächelnd.

Auch wenn der Roman im Jahr 2165 spielt, erwartet die Leser hier kein abgefahrener Science-Fiction-Stoff. Und im Kern ist „Utopia“ nicht nur eine reine Dystopie, es geht darin viel um die Liebe. Im Laufe der Geschichte werden Beziehungen auf die Probe gestellt, wird Vertrauen gebrochen und wieder neu aufgebaut.

Was die Autorin als Nächstes vorhat

In einer ersten Fassung hatte die 39-Jährige den Text schon vor sechs Jahren geschrieben – und ihn jetzt noch einmal gründlich überarbeitet und lektoriert. Seit insgesamt zehn Jahren beschäftigt sich Kerstin Imrek mit den Charakteren von „Utopia“, hat sie auch immer wieder gezeichnet. Einige davon finden sich am Ende des Romans, der zudem noch eine Reihe von Fan-Zeichnungen beinhaltet.

Ist die Geschichte um Damian, Global Save und Weiße Sonne damit nun auserzählt? Nicht ganz, sagt Imrek. Einen weiteren „Utopia“-Roman wird es zwar nicht mehr geben, aber noch in diesem Jahr soll ein Kurzgeschichtenband erscheinen, „da gehe ich näher auf einzelne Charaktere ein und die Vorgeschichte“. Danach soll aber definitiv Schluss sein.

Wieder eine Dystopie - und Fantasy!

Zumindest eine grobe Idee hat die 39-Jährige bereits für das nächste Projekt. „Euphoria“ soll es heißen und wieder in ferner Zukunft spielen – und zwar „in einer Welt, in der es keine Emotionen mehr gibt, weil die nur Streit und Unglück bringen“, also wieder ein dystopischer Stoff. Ein dreiteiliger Fantasy-Roman ist zudem in Planung. Außerdem hat sie sich mit einer Kurzgeschichte für eine Benefiz-Anthologie beworben, berichtet die weiterhin schreiblustige Kerstin Imrek.

Mehr von der Autorin gibt es außerdem auf ihrer Instagram-Seite zu lesen unter @kerstinimrek_autorin. Dort wird sie am Donnerstag, 23. Februar, also am ersten Geburtstag von „Utopia“, aus ihrem Roman lesen. Ein Buch will sie bei dem Anlass auch verlosen.

„Utopia - Die Sonnenstadt“ ist 2022 bei BoD - Books on Demand erschienen, hat 667 Seiten und ist unter der ISBN 978-3-7562-2236-0, portofrei bei www.bod.de sowie im stationären Buchhandel erhältlich für 22 Euro. Das E-Book kostet 2,99 Euro.