Mit deutlichen Worten wandte sich Bürgermeister Raimon Ahrens am Dienstagabend an den Gemeinderat. Der Grund: Am neuen Hochwasserdamm zwischen Oberndorf und Rudersberg haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben. „Ich weiß, im Moment ist es nicht einfach“, sagte Ahrens, auf die Einschränkungen während der Corona-Pandemie anspielend, „aber da fehlt mir jegliches Verständnis dafür.“

Schmiereien am Rückhaltebecken

Was war passiert? In den vergangenen Tagen wurde auf der Baustelle