Vollsperrungen in Rudersberg ab Dienstag (07.06.): Geschäfte weiter erreichbar

Der Straßenabschnitt im Rudersberger Hauptort mag nicht sehr lang sein, ist aber aufgrund der strategisch wichtigen Lage „ein Flaschenhals“, so Raimon Ahrens. Was es unter der Erde zu richten gibt, sei zudem komplex. Der Bürgermeister zeigt vor Ort auf einen Plan und spricht von dem „Wirrwarr“ an Leitungen, Kabeln und Kanälen unterhalb des Marktplatzes. „Das macht es so schwierig“, sagt er zu den Bauarbeiten, die nach Pfingsten anstehen – und dann wohl bis Ende September andauern.

Bushaltestellen werden in der Ortsmitte barrierefrei

Gebaut und erst einmal voll gesperrt wird ab 7. Juni vom Marktplatz, Höhe Schulstraße, bis zur Welzheimer Straße 3. Weil die beiden Bushaltestellen dort barrierefrei umgebaut werden (dazu ist die Gemeinde verpflichtet), schließt die Verwaltung in diesem Zuge auch die Sanierung der Ortsmitte ab, die vor bald 20 Jahren begonnen wurde. Was an dieser Stelle angesichts von Wasserleitungen, die bereits an die 80 Jahre alt sind, aber ohnehin anstünde.

Bei der Maßnahme werden ein Teil der Ortsbachverdolung sowie der bestehende Regenwasserkanal erneuert oder vergrößert. Auch Teile der bestehenden Gas- und Wasserleitungen werden neu verlegt. In diesem Zuge kommen auch Leerrohre fürs Breitbandinternet unter die Erde.

Buskap statt Busbucht

Oberirdisch soll es auch sichtliche Veränderungen geben, so Ahrens. Auf den Gehwegen werde der helle Pflasterverlag der Ortsdurchfahrt verlegt – und die Busbucht vor dem NKD fällt weg. „Künftig gibt es hier einen Buskap“, das heißt, der Bus hält dann auf der Straße und die Haltestelle reicht künftig bis zum Fahrbahnrand. Der wird dann aber abgesenkt, der Gehweg an dem Textildiscounter dafür breiter.

Für die Zeit der Bauarbeiten können die Haltestellen Marktplatz und Welzheimer Straße nicht angefahren werden. Die Haltestellen am Bahnhof sowie am Kreisverkehr in Richtung Oberndorf werden aber weiterhin bedient. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über die Dr.-Hockertz-Straße, die Neue Zumhofer Straße sowie die Siemensstraße umgeleitet.

Geschäfte sind weiterhin erreichbar

Für die betroffenen Geschäfte ist das keine gute Nachricht, zumal auch Parkplätze während der Bauzeit wegfallen. „Aber die Geschäfte sind weiterhin erreichbar“, betont Werner Hinderer von der gleichnamigen Metzgerei. „Und Herr Ahrens hat uns zugesagt, dass er Hinweise dazu am Ortseingang anbringt.“ Das sei nicht selbstverständlich, lobt Hinderer, der auch Zweiter Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins ist – und dessen Geschäft nach wie vor über die Welzheimer Straße zugänglich sein wird.

Auch gibt es beim Alten Rathausplatz sowie in der Kurzen Straße genügend Parkplätze, über die alle Geschäfte sowie die Arztpraxis fußläufig erreichbar bleiben. An die Kunden appelliert Ahrens: „Nehmt den kurzen Weg in Kauf!“ Für die Betroffenen und alle Interessierten soll es zudem einen Newsletter geben. „Darin wollen wir informieren, was passiert ist und welche Schritte noch anstehen.“

Auch in Steinenberg wird ab Dienstag saniert

Ebenfalls am Dienstag, 7. Juni, starten im Ortsteil Steinenberg Sanierungsarbeiten. Auch hier werden zwei Bushaltestellen in der Ortsdurchfahrt, der Michelauer Straße, barrierefrei umgebaut. Unter der Erde wird dann ein Teil des bestehenden Mischwasserkanals von der Schorndorfer Straße bis zum Fliederweg vergrößert und die bestehende Wasserleitung von der Schorndorfer Straße bis zur Rosenstraße ausgewechselt. Die Syna wird eine neue Gasleitung einlegen und Verkabelungsarbeiten durchführen. Auch Leerrohre werden in diesem Zuge mitverlegt.

Busverkehr wird umgeleitet

Dabei handele es sich aber um eher kleinere Tiefbaumaßnahmen, so Bürgermeister Ahrens, der mit einer Fertigstellung bis zum 19. August rechnet. In dieser Zeit wird die Michelauer Straße ab der Schorndorfer Straße bis Höhe Rosenstraße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schorndorfer Straße, die Rudersberger Straße und Hauptstraße. Die Buslinie wird in der Zeit über die August-Lämmle-Straße umgeleitet (wo es ein Halteverbot geben wird). Ersatzbushaltestellen gibt es in der Schorndorfer Straße vor Einmündung in die August-Lämmle-Straße und in der Michelauer Straße auf Höhe der Mehrzweckhalle.

Was die Maßnahmen kosten

Für die Sanierung in der Rudersberger Ortsmitte sind rund 700.000 Euro veranschlagt (etwa 50.000 Euro übernimmt das Land) , die Maßnahme in Steinenberg wird voraussichtlich 150.000 Euro kosten, der Zuschuss beläuft sich auf 50.000 Euro.