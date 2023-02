Von Klettern bis Tauchkurs: Schulzentrum Rudersberg einen Tag lang in Bewegung

Sofia ist begeistert. Die Viertklässlerin durfte heute zum ersten Mal klettern. „Cool“ findet sie das, und wartet brav in einer Reihe, bis sie dran ist. Hinter ihr stehen Nazar, der gerne auf Bäume klettert, und Elina, die schon häufiger in Kletterhallen unterwegs war. Für die beiden Fünftklässler war es daher klar, dass sie am Winter-Sport-Tag am Schulzentrum Rudersberg dieses Angebot auswählen.

16 verschiedene Sportangebote

Ein gutes Dutzend weitere Kinder haben sich am Dienstagvormittag für die Kletterhalle in Gebäude 3 entschieden, für die einst eine eigene AG existierte. Kommendes Schuljahr soll es womöglich wieder eine geben – und Nazar könnte sich gut vorstellen, dann auch mitzumachen.

Statt Grammatik oder Bruchrechnen haben die Mädchen und Jungen am Schulzentrum heute Sport auf dem Unterrichtsplan stehen. Die Größeren hatten dabei die Wahl zwischen insgesamt 16 sportlichen Angeboten, die von einem Besuch in der Sprungbude über Tanzen bis Taekwondo reichten, die Kleineren haben als sportliches Alternativprogramm „Jugend trainiert für Olympia“. Auch eine Wanderung zur Burg Waldenstein steht auf dem Programm. Die Gruppe hat nach den zuletzt vielen trüben Tagen ziemliches Glück mit dem Wetter. Ebenso wie die 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Fellhorn auf Skiern und Snowboards unterwegs sind. Für den Ausflug ins Allgäu mussten sie ziemlich früh aufstehen. Erst gegen 20 Uhr werden sie wieder zu Hause sein.

Wintersport ohne Schnee in der Halle

Wie Wintersport ganz ohne Schnee und in der Halle aussehen könnte: Das gibt es in dagegen in der Wieslaufhalle zu beobachten. Dort ist ein Parcours aufgebaut, der verschiedene Sportarten simuliert. Auf einer kleinen Matte rutschen da die Kinder zwei Bänke hinunter und landen weich auf der großen Sportmatte – ähnlich wie bei einer Skisprungschanze. Nebenan ist eine Art Bobbahn aufgebaut. Hierbei werden aus umgedrehten Kästen rasante Seifenkisten. Zwei Jungs haben daran feixend Spaß.

Und unweit davon zieht gerade Roman auf einer kleinen Matte seinen Mitschüler Noel über den Hallenboden. Die beiden Drittklässler simulieren einen Ski-Abfahrtslauf – und wollen den Parcours um die Hütchen möglichst schnell absolvieren. Am Ende zählen sie 28 Sekunden, was Noel - wie überhaupt den ganzen Sporttag - „schon sehr cool“ findet.

Derweil zieht Annika auf dem Pedalo ihre Runden. Mit dem Sportgerät wird der Gleichgewichtssinn trainiert, heute steht er für den Skilanglauf. Die Achtjährige kennt das Gerät bereits, wie man an ihren lässigen Bewegungen unschwer erkennt. Danach gefragt, was ihr am besten gefallen hat, nennt aber auch sie die Kästen, die zu Seifenkisten umfunktioniert werden.

Sport und Bewegung als ein Schwerpunkt

Sport und Bewegung spielen in Rudersberg aber nicht nur am heutigen Tag eine große Rolle. „Das ist ein wichtiges Thema an der Schule“, sagt Julia Rodrigo, die uns beim Besuch an den verschiedenen Stationen begleitet. So hat der Grundschulbereich einen bewegungserzieherischen Schwerpunkt, gibt es in der großen Pause ein Sportangebot, das von Neuntklässlern organisiert wird, sowie Kooperationen mit Vereinen. Auch einen Winter-Sport-Tag hat es an der Schule früher regelmäßig gegeben, er musste pandemiebedingt indes zuletzt ausfallen. Und „Jugend trainiert für Olympia“ gibt es, wie erwähnt, natürlich ebenfalls.

Tauchkurs im Lehrschwimmbecken

Ein Lehrschwimmbecken gibt es am Schulzentrum übrigens auch, noch so eine sportliche Besonderheit. Es befindet sich direkt gegenüber der Wieslaufhalle. Und hier geht es heute für die Teilnehmer tief hinab. Der Schorndorfer Sportverein Bonito ist mit professioneller Tauchausrüstung gekommen und bietet eine theoretische wie praktische Einführung an.

Franziska Lemoine, die über eine Trainer-C-Lizenz verfügt und daher die Grundausbildung kompetent vermitteln kann, sagt, „das funktioniert hervorragend“ – obwohl von der Gruppe keiner große Vorerfahrungen mit dem Sport habe. 14 Jahre sollte eigentlich schon sein, wer richtig mit dem Tauchen beginnen möchte. Im Verein würden aber auch schon Jüngere an den Sport herangeführt – immer donnerstags ab 18.30 Uhr treffen sich die jungen Bonitos im Oskar-Frech-Bad. Vielleicht findet ja der ein oder andere durch den heutigen Tag Gefallen und schaut mal vorbei.

Sich schnell aus Notlagen befreien

Ziemlich handfest geht es dagegen bei jener Gruppe zu, die in einem Nebenraum Grundübungen zur Selbstverteidigung gezeigt bekommt. Neben Sportlehrerin Sabine Dux, die Teile davon auch in ihren Schulunterricht eingebaut hat, zeigt den jugendlichen Mädchen und Jungen heute Gino D’Amico von der gleichnamigen Taekwondo-Schule in Schorndorf, wie sie sich möglichst schnell aus Notlagen befreien können.

Dazu simulieren er und Sportlehrerin Dux verschiedene Alltagssituationen wie eine Ohrfeige oder einen Angriff von hinten. Und sie zeigen, wie man sich dann verteidigt. „Ganz schnell“ müsse das gehen, „gezielt und mit maximaler Körperspannung“, so D’Amico. Er verrät auch die größte Schwachstelle: den Solarplexus zwischen dem ersten Lenden- und dem letzten Brustwirbel. Mit einem Schlag auf diesen kann ein Angreifer gezielt außer Gefecht gesetzt werden.

Dass man dazu nicht unbedingt körperlich überlegen sein, sondern vor allem die richtige Technik kennen muss, zeigt die auf den ersten Blick eher schmächtig wirkende Lehrerin Dux dann ziemlich anschaulich, als sie sich aus einer Umklammerung befreit und den körperlich kräftigeren D’Amico problemlos nach hinten stößt.