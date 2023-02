Von Pflege bis Migration: Senioren diskutieren in Rudersberg mit Politikern

Weniger Bürokratie, mehr Anerkennung für pflegende Angehörige und Sicherheit für die Krankenhäuser im Kreis: Das waren drei von zahlreichen Themen, die bei einem gemeinsamen Mittagessen von Senioren mit Landtagsabgeordneten diskutiert wurden. Eingeladen hatte am Donnerstag dazu der Rudersberger Seniorenrat in die Gaststätte des Schlechtbacher Hotels Sonne.

Und der Andrang war groß. Mehr als 80 Anmeldungen gingen im Vorfeld ein. Sie alle wollten gemeinsam mittagessen und im Anschluss ins Gespräch kommen mit den Landtagsabgeordneten Petra Häffner (Grüne), Christian Gehring (CDU) und Jochen Haußmann (FDP). Oder sich zumindest anhören, was diese zu sagen hatten.

Bahnchaos in der Region: Investitionen in die Infrastruktur nötig

Zum Beispiel zum Thema Bahnchaos in der Region: Wie es denn sein könne, dass ständig Hiobsbotschaften in der Zeitung stünden, wollte ein Mann wissen. „Da sind wir ein Stück weit Opfer unseres eigenen Erfolgs“, meinte Jochen Haußmann, der seit 2011 für die FDP im Landtag sitzt. Den Regionalverkehr habe man kontinuierlich ausgebaut, mehr Menschen würden ihn heute nutzen, der Takt habe sich verdichtet, „was aber nicht gewachsen ist, ist die Schieneninfrastruktur“. Der CDU-Abgeordnete Christian Gehring wies noch darauf hin, dass die Bahn privatisiert wurde und Vorschriften beim Arbeitsrecht für bürokratische Hürden sorgten.

Grundsteuer-Erfassung: ein bürokratisches Monster?

Apropos Bürokratie: Die komplizierte Erfassung der Grundsteuer wurde gleich von mehreren Besuchern moniert und gar als bürokratisches „Monster“ tituliert. „Das ist Käse“, fand auch Petra Häffner, seit zwölf Jahren für die Grünen im Landtag, „und eine ungute Entwicklung“, womit sie den großen Einfluss von Juristen im politischen Apparat meinte, der dazu führe, dass vieles, was vom Staat komme, „nicht von Menschen her, sondern juristisch gedacht wird“. Das gehe auch anders. Kürzlich sei sie auf Besuch in Finnland gewesen, „dort macht der Staat die Steuererklärung“. Allerdings seien dann auch alle Erklärungen öffentlich einsehbar.

Dass die Grundsteuer wegen einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs habe reformiert werden müssen, daran erinnerte Christian Gehring. Jochen Haußmann kritisierte indes, dass nur im Südwesten die Bodenrichtwerte als Maßstab für die Berechnung genommen wurden. „Da ist das letzte Lied noch nicht gesungen“, prophezeite er mit Blick auf mögliche Einsprüche gegen Grundsteuerbescheide. Wobei Bürgermeister Raimon Ahrens betonte, dass sich, Stand heute, aufgrund der komplizierten Berechnungsweise noch gar nicht genau sagen könne, wie viel Steuern Häusle- und Stücklebesitzer ab 2025 zahlen müssen.

Glasfaserausbau: Warum geht das nicht schneller voran?

Bei der Veranstaltung kam auch die Frage auf, weshalb der Glasfaserausbau in der Region nicht schneller vorankommt – und weshalb sich die Telekom dabei nur die Rosinen rauspickt. Bei dem Thema seien die Rudersberger ja „gebrannte Kinder“, meinte Bürgermeister Ahrens. Schließlich schien das Thema bis vor kurzem bereits geklärt. Mit „Hello Fiber“ war ein Anbieter gefunden, der eigenwirtschaftlich den ganzen Ort mit Breitbandinternet versorgen wollte. Doch es kam bekanntlich anders. Anfang des Jahres stoppte der Investor des Anbieters den Ausbau. Die Firma ist Geschichte – und damit auch Breitband für alle in Rudersberg. Die Frage sei nun: „Wer macht’s?“. Dass dies nicht überall die Telekom übernehmen könne, sei klar, „aber sie sollte sich auch nicht nur die Rosinen herauspicken“.

Gigabit Region Stuttgart: Nach wie vor richtig

Jochen Haußmann betonte indes, dass sich die Region schon frühzeitig zu dem Thema Gedanken gemacht habe – und das gebündelte Auftreten fast aller Kommunen als Gigabit-Region Stuttgart auch nach wie vor richtig sei. „Das dauert noch ein wenig Zeit, aber das Verfahren ist immer noch besser, als wenn die Kommunen alleine unterwegs sind.“

Christian Gehring betonte, dass kein Bundesland mehr Geld für den Ausbau in die Hand nehme als Baden-Württemberg. „Die Verfahren müssen aber rechtssicher sein, deshalb dauert es so lange.“ Was ihn viel mehr ärgere, sei das „Informationsdefizit“ beim Thema 5G, das vielerorts noch abgelehnt werde. „Das halte ich für falsch“, denn die Technologie sei „ein Ansiedlungsfaktor für die Wirtschaft“.

Krankenhausreform: Sind die Klinikstandorte im Kreis sicher?

Mit großer Sorge blickten einige der Besucher auf die gerade im Bund diskutierte Krankenhausreform im Bund. Sind die beiden Klinikstandorte im Kreis da überhaupt noch sicher? „Eine Schließung steht nicht zur Diskussion“, versicherte Petra Häffner, die leider nicht bis zum Ende der Diskussion in Rudersberg bleiben konnte. Auch sollen die anstehenden Investitionen in den Standort Schorndorf bald kommen. „Da hat der Kreistag ein ganz klares Signal gegeben“. Christian Gehring sagte, dass man mit Backnang und Waiblingen ja bereits Krankenhausschließungen im Kreis hinter sich habe. Und die Region dadurch profitiert habe: „In Winnenden arbeiten heute Spezialisten, die nie nach Waiblingen gekommen wären.“ Die Rems-Murr-Kliniken seien bei der Versorgung, der Infrastruktur und den Mitarbeiten gut aufgestellt, versicherte auch Haußmann. „Die Entscheidung für Winnenden ist damals zum genau richtigen Zeitpunkt gefallen.“

Pflegende Angehörige sollten mehr Unterstützung erfahren

Doch was ist mit dem Pflegenotstand – und wie könnte man pflegende Angehörige besser unterstützen? Schließlich würden 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause betreut, sagte eine Besucherin, die selbst viele Jahre Erfahrung mit häuslicher Pflege hat. Wer Kinder betreut oder Angehörige pflegt, müsse dafür auch finanziell unterstützt werden, meinte Christian Gehring. Haußmann wies „als zumindest kleines Signal“ auf den Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro im Monat hin, auf den Angehörige einen Anspruch hätten. Er stellte zugleich fest, dass es im Pflegebereich einen großen Fachkräftemangel gebe. Mit Blick auf den demografischen Wandel komme man deshalb nicht umhin, auf ausländische Pflegekräfte zurückzugreifen. Leider würde es bis zu zwei Jahre dauern, qualifizierte Arbeiter aus dem Ausland zu holen. Ganz grundsätzlich „werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass nicht mehr alles so rund läuft“. Der Staat könne in Zukunft nicht mehr alles regeln.

Migrationspolitik: Menschen holen, die uns auch weiterbringen

„Wir müssen Menschen ins Land holen, die uns auch weiterbringen“, betonte der CDU-Abgeordnete Christian Gehring angesichts des Fachkräftemangels. Dem konnte eine Besucherin nur beipflichten, die indes kritisierte, dass Hunderttausende ins Land kommen, „deshalb kotzt einen die Politik an“.

Jochen Haußmann warb hier für eine differenzierende Betrachtungsweise, gerade wegen des Kriegs in der Ukraine, bei dem sich keine rasche Lösung abzeichne. Der FDP-Kreisvorsitzende war sich aber mit CDU-Mann Gehring einig, dass es wichtig sei, „Zuwanderung zu bekommen, die uns auch hilft“. Wegen der vielen Menschen, die momentan nach Deutschland wollen, „kommen wir gerade an Belastungsgrenzen“.

"Die Vollkaskomentalität wird sich rächen"

Christian Gehring - vor seinem Landtagsmandat beim Landeskriminalamt tätig - kritisierte insbesondere, dass es nicht gelinge, Menschen, die massive Straftaten begehen, abzuschieben, „das regt mich massiv auf“. Die Gründe dafür, nach Deutschland zu kommen, seien zwar absolut verständlich, die Anreize aber mit Blick auf den Sozialstaat auch viel zu hoch. „Diese Vollkaskomentalität wird sich rächen.“ Was es jetzt brauche, seien klare Werte- und Leistungsprinzipien. Eine Äußerung, für die der CDU-Mann viel Applaus bekam.

Angesichts des großen Publikumsinteresses versprach Heidi Hollo im Namen des Rudersberger Seniorenrats, dieses Gesprächsformat möglichst bald wiederholen zu wollen.