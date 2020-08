Als Andrzej Czyrny in Rudersberg ankommt, ist es schon dunkel. Vier Tage ist es her, dass er in seiner polnischen Heimat Olesno, eine Kleinstadt, die etwa 10 000 Einwohner zählt, gestartet ist. Die über 800 Kilometer zwischen Olesno und Rudersberg hat er in dieser Zeit nicht etwa mit dem Zug oder mit dem Auto zurückgelegt, sondern auf seinem Fahrrad. „Es war ziemlich anstrengend, jeden Tag 200 Kilometer zurückzulegen“, sagt Andrzej Czyrny nach seiner Ankunft. „Ich wusste auch nicht, ob ich