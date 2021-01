Auf Haushaltsreden wurde dieses Jahr in Rudersberg verzichtet. Weder Bürgermeister Raimon Ahrens noch die vier Gemeinderatsfraktionen nahmen auf diese Weise Stellung zum Haushaltsentwurf, den Kämmerer Thomas Krapf vorgelegt hat. Strittige kommunalpolitische Entscheidungen stehen in der Gemeinde aber ohnehin nicht an. 2021 wird ein Jahr der Pflichtaufgaben – da gibt es zwischen Verwaltung und Gemeinderat einen klaren Konsens.

Lob für die Verwaltung von Fraktion der Rudersberger