Was Rudersberg gegen die Folgen des Klimawandels tun wird

Wenn die Klimaziele von Paris verfehlt werden und die Erderwärmung weiter so schnell voranschreitet, hat das auch auf Rudersberg drastische Auswirkungen. Dann wird sich die Zahl der Sommertage in der Gemeinde bis zum Ende des Jahrhunderts verdoppeln, die der Hitzetage über 30 Grad gar versechsfachen – und die Vegetationsperiode statt bislang 244 insgesamt 309 Tage andauern.

"Es wird nicht einfach wärmer, die Extreme nehmen zu"

Diese Entwicklung ließ sich im trockenheißen Sommer 2022 bereits erahnen. Und „das, was heute noch extrem ist, wird bis Ende des Jahrhunderts normal sein“, sagt Stefanie Lorenz, Geschäftsführerin von Klima Plus, die Rudersberg bei den Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung beraten und die lokale Prognose für die Gemeinde erstellt hat. Sie sagt: „Es wird nicht einfach nur wärmer, die Extreme nehmen zu“, das heißt: Es gibt mehr Starkregen, mehr Stürme, mehr trockenheiße Perioden. Sie warnt zugleich: „Dass sich nichts grundlegend ändert und alles weiterläuft wie bisher, ist das wahrscheinlichste Szenario.“

Umso wichtiger, dass sich Kommunen nicht nur Gedanken über den Klimaschutz machen, sondern sich auch darauf einstellen, mit welchen Folgen dieser einhergeht – und wie diese auf Gemeindeebene abgefedert werden können.

Wie Rudersberg vorgegangen ist

Genau das ist in Rudersberg jüngst geschehen. Gemeinsam mit Klimaschutzberaterin Stefanie Lorenz sowie Fachexperten haben Vertreter von Verwaltung und Gemeinderat in Workshops zunächst wichtige Handlungsfelder identifiziert, in denen etwas getan werden muss. Sie betreffen etwa die Land- und Forstwirtschaft, aber auch die Wasserversorgung oder die Stadt- und Raumplanung. Insgesamt 65 Klimafolgen sind in dem 38 Seiten starken Handlungsleitfaden als Ergebnis aufgelistet.

Was in Rudersberg jetzt konkret umgesetzt werden soll

Zwölf Maßnahmen sollen nun zeitnah umgesetzt werden, mit denen konkrete Klimawandelfolgen kurzfristig abgefedert werden können. Im Gemeinderat wurden diese jüngst vorgestellt und einstimmig angenommen. Was wenig überraschend ist, da die Rudersberger Kommunalpolitik bereits seit mehreren Jahren einträchtig den Klimawandel als zentrale Herausforderung auch auf kommunaler Ebene erkannt hat.

Fünf Infrastrukturmaßnahmen

Der Leitfaden umfasst fünf Infrastrukturmaßnahmen: die Fassadenbegrünung des Rathauses, mehr Photovoltaik und Dachbegrünung auf gemeindeeigenen Gebäuden, die Einrichtung von Baumalleen an Feldwegen und Straßen, einen Verschattungsplan für Spielplätze und Schulhöfe sowie eine Checkliste für Klimaanpassung in der Bauleitplanung.

Die Erstellung dieser Checkliste wird von Klima Plus mitbegleitet. Konkret geht es hier darum, dem Bauamt „ein einfaches Instrument an die Hand zu geben, damit die Folgen des Klimawandels berücksichtigt werden“, so Lorenz. Abgedeckt werden Aspekte wie Kaltluftströme in Quartieren, das Vermeiden großer Fensterfronten, die Verringerung von versiegelter Fläche, aber auch Wasserrückhalt und Begrünung.

Sieben Maßnahmen für die Sensibilisierung

Hinzu kommen sieben Maßnahmen, die der Kommunikation und der Sensibilisierung für das Thema dienen. So soll in Rudersberg etwa ein Klimabeirat eingerichtet werden, der den Gemeinderat künftig fachlich unterstützen kann. Dem Gremium sollen Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, der Bürgermeister, aber auch interessierte und fachkundige Bürger sowie Fachexperten angehören.

Des Weiteren soll die Klimainfo im Mitteilungsblatt „Der Büttel“ ihren Fokus künftig auf die Folgen des Klimawandels richten. Um das Wissen in der Bevölkerung zu dem Thema zu vergrößern, sind auch „Rudersberger Klimatage“ angedacht.

Weitere Maßnahmen wären: ein Klima-Lehrpfad entlang der geplanten Baumallee, eine Informationsmappe für Bauherren, die Förderung von Begrünungsmaßnahmen – und nicht zuletzt die Sensibilisierung der Rathausmitarbeiter für das Thema. „Klima ist ein Querschnittsthema“, betont Stefanie Lorenz, „da müssen wir alle ins Boot holen und schauen, wo die jeweiligen Bedarfe sind.“ Denkbar wären Workshops, Fachvorträge, aber auch ein Klima-Betriebsausflug.

"Müssen weiterdenken, um gerüstet zu sein"

Einige dieser Maßnahmen müssen vor der konkreten Umsetzung zunächst noch geprüft werden, betont Bürgermeister Raimon Ahrens. So könnte statt einer begrünten Fassade am Rathaus auch der Vorplatz bepflanzt werden. Und an welchen Straßen Baumalleen denkbar wären, auch das sei noch nicht festgelegt. Sicher sei indes Folgendes: „Wir müssen anerkennen, dass der Klimawandel schon angekommen ist, das hat uns dieser Sommer noch mal sehr gut vor Augen geführt. Deshalb ist es wichtig, die Klimawandelanpassung weiterzudenken, um gerüstet zu sein.“

Wie das Klimamanagement in der Gemeinde künftig aussieht

Rudolf Scharer, der als Klimamanager seit knapp drei Jahren das Thema maßgeblich in der Gemeinde vorantreibt, wird an der Umsetzung aber nicht mehr beteiligt sein. Demnächst geht der Klimamanager und Schlechtbacher Ortsvorsteher in den verdienten Ruhestand. Der Bereich des Klimamanagements wird in Rudersberg danach neu konzipiert.

„Den Klimamanager gibt es in dieser Form dann nicht mehr“, sagt Scharer. Stattdessen sollen zwei Stellen geschaffen werden für die Themen Klimaanpassungsmanagement und Energiemanagement. Entsprechende Förderanträge beim Bund sind bereits gestellt und laut Scharer sind „die Aussichten nicht schlecht“.

Bürgermeister Raimon Ahrens hofft, dass die Stellen für drei oder vier Jahre gefördert werden. Denn eines sei klar beim Thema Klima: „Weniger zu tun wird es hier in Zukunft nicht geben.“