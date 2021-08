Eigentlich sollte bis Januar 2022 der gesamte öffentliche Nahverkehr in Deutschland vollständig barrierefrei sein. So sieht es ein Bundesgesetz vor. Doch in der Region gibt es keine Kommune, die dieses Ziel realistischerweise erreichen wird. Immerhin einen weiteren Schritt auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit hat nun die Gemeinde Rudersberg gemacht. Denn an zwei Bushaltestellen in Klaffenbach und Oberndorf wurde der Umbau jetzt vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Wo der Umbau