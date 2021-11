Das zweite Jahr in Folge soll der Preis für das Schmutzwasser in Rudersberg erhöht werden. Das hat Kämmerer Thomas Krapf bei der Präsentation der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe der Gemeinde kürzlich berichtet.

Viel wurde zuletzt in Rudersberg in die Abwasserinfrastruktur investiert. Insbesondere die umfangreichen An- und Umbauarbeiten an der zentralen Kläranlage im Wieslauftal, die künftig auch von Althütte genutzt wird, stehen kurz vor dem Abschluss. Rund 7 Millionen Euro