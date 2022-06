Wettbewerb in Rudersberg zeichnet Artenvielfalt im Garten aus

„Natur statt Steinwüsten, das war der Grundgedanke für die Initiative der Gemeindeverwaltung Rudersberg zum Projekt Rudersberger Naturgarten“, sagte Bürgermeister Raimon Ahrens anlässlich der Preisverleihung zum 1. Naturgartenwettbewerb in Rudersberg. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemeldung mit.

Dieses Ziel, Gartenflächen naturnah zu gestalten, würden neben Gemeinde und Gemeinderat auch die Obst- und Gartenbauvereine sowie örtliche Gartenbaubetriebe künftig verfolgen, heißt es weiter.

Hausgärten und Biodiversität: keine Widersprüche

Zwischenzeitlich hat sich die Rechtslage hinsichtlich der (Vor-)Gartengestaltung zwar geändert. Für eine naturnahe Anlage der Hausgärten im Ort soll jedoch auch in Zukunft Werbung gemacht und sollen Informationen angeboten werden. Hausgärten, Naturnähe und Biodiversität sind keine Widersprüche, sondern ergänzen sich perfekt, was an und in den Gärten der Wettbewerbsteilnehmer deutlich sichtbar wurde, so die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Bürgermeister Raimon Ahrens: „Der Naturgartenwettbewerb soll, das hat die erste Runde gezeigt, vor allem zur Nachahmung anregen und die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, die eine naturnahe Gestaltung bieten kann. Vor allem das Nebeneinander von Zier- und Naturgarten ist eine tolle Chance, alle Nutzungsbereiche der Gartenflächen zu berücksichtigen und trotzdem für die Pflanzen- und damit auch die Tierwelt Lebensräume zu schaffen“.

Die Sieger des Naturgarten-Wettbewerbs Rudersberg 2022 (von links): Brigitte Frank (1. Platz), Wolfgang Geist (2. Platz). Bürgermeister Raimon Ahrens, Monika Tuttlies (3. Platz) sowie die Gemeinderäte und Jury-Mitglieder Irmgard Nagel und Wolfgang Bogusch. © privat

20 engagierte Teilnehmer bei dem Wettbewerb

Flächen im Sinne der Natur zu gestalten, war Ziel dieses Projekts, an dem sich ab April 2021 insgesamt 20 engagierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Wettbewerbs beteiligt haben. In zwei Durchgängen zu unterschiedlichen Jahreszeiten besichtigte und bewertete eine Jury aus dem Arbeitskreis Naturgarten die Gartenflächen der Teilnehmer. Diese erfolgte nach verschiedenen Kriterien, wie etwa Strukturen aus Bäumen/Hecken/Sträuchern, Lebensräume und Versiegelungsgrad, Begrünung, Material von baulichen Anlagen oder die Bodenbearbeitung.

Unlängst konnten die Preisträger im Bürgerhaus Schlechtbach für ihre Leistungen ausgezeichnet werden.

Gutscheine für regionale Baumschule

Nach einem Vortrag von Klaus Körber zum Thema „Gärten in Zeiten des Klimawandels“, auch das ist ein Thema, das künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, wurden die Preisträger des Wettbewerbs gekürt.

Neben einer Plakette in Gold, Silber oder Bronze erhielten die Gewinner Gutscheine zum Einkauf in einer regionalen Baumschule. Anschließend bewirtete der Bürgerverein Schlechtbach alle Teilnehmer und die Mitglieder des Arbeitskreises, die im Anschluss an den offiziellen Teil schnell ins Fachsimpeln kamen.