Rund 20 Bürger haben dieses Woche am vorläufigen Abschluss der digitalen Bürgerbeteiligung in Rudersberg unter dem Stichwort „Ländlicher Raum für Zukunft“ teilgenommen. Insgesamt sieben thematische Gruppen haben dabei vorgestellt, wo sie in ihrer Gemeinde Handlungsbedarf sehen – und was sie dafür zu tun gedenken.

Vieles davon überschneide sich thematisch mit Projekten, die im Rathaus bereits diskutiert würden, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens, der sich bislang aus dem Prozess