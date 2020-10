Die Wälder haben es in den vergangenen Jahren weltweit immer öfter in die Schlagzeilen geschafft. Sie werden gerodet, brennen und sterben. „Der Wald steht schwarz und schweiget“ heißt es in einem der schönsten Gedichte deutscher Sprache, im „Abendlied“ von Matthias Claudius. Man könnte das abwandeln in „Der Wald hat Schmerz und leidet“, aber er schweigt nicht mehr länger. Die Folgen des Klimawandels sprechen im Wald auch bei uns eine deutlich sichtbare Sprache.

Wir müssen für die