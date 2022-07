Zum zweiten Mal Nacht der Backhäuser in Rudersberg am Samstag (30.07.)

Als vor drei Jahren die erste Nacht der Backhäuser in Rudersberg stattfand, war der Andrang groß – und die Resonanz ausgesprochen gut. Als eine Veranstaltung, die Rudersberg zusammenbringt und die verschiedenen Ortsteile der weitläufigen Gemeinde miteinander verbindet, wurde sie gelobt. Das war auch eine der Rückmeldungen bei der Bürgerbeteiligung im vergangenen Jahr, wo die Nacht der Backhäuser als herausragende Gemeinschaftsveranstaltung gelobt wurde. Eine Fortsetzung war bereits 2020 geplant, doch dann kam die Pandemie – und das gesellschaftliche Leben war für eine ziemlich lange Zeit erst einmal lahmgelegt.

Jetzt soll die Fortsetzung aber nachgeholt werden. Und zwar am Samstag, 30. Juli. Dann laden zwischen 17 und 23 Uhr insgesamt acht Backhäuser auf Rudersberger Gemarkung zum Verweilen ein.

In Asperglen, Lindental, Michelau, Klaffenbach, Krehwinkel, Rudersberg am Schulzentrum und Schlechtbach öffnen am ersten Samstag der Sommerferien die Backhäuser – betrieben werden die Backhäuser durch Dorfgemeinschaften, Vereine oder Familienverbünde.

Damit auch alle die Möglichkeit bekommen, viele der Backhäuser zu besuchen und die frisch gebackenen Speisen dort zu probieren, wird ein Shuttlebus-Verkehr eingerichtet.

Jubiläum des Schulzentrum-Fördervereins

Auch der Förderverein für das Schulzentrum, der dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, ist dabei– und schiebt auf dem Schulhof deftige und vegetarische Bauernflammkuchen in den Ofen. Außerdem gibt es Rote und Bratwürste vom Grill und für den schnellen Hunger leckere Griebenschmalzbrote.

Insbesondere Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sind zu diesem Fest eingeladen, teilt Gerhard Großpietsch vom Förderverein mit. Auf dem Schulgelände stehen unter anderem eine große Rutsche, eine Seilpyramide und ein Klettergerüst bereit. Auch Fußball und Tischtennis kann gespielt werden. Es wird Stockbrot über dem Feuerkorb gebacken und es gibt alkoholische und alkoholfreie Kaltgetränke.

Bei Regen können die Besucher unter die Dächer des Schulhofes schlüpfen. „Wir sorgen für euch und wollen euch zu unserem 25-jährigen Geburtstag ein tolles Fest bieten, einen Treffpunkt zum Reden und Genießen“ so Großpietsch. Hinter dem Backhaus auf dem Schulparkplatz hält der kostenlose Shuttlebus der Gemeinde.

Mit dem Reinerlös des Festes will der Verein wieder Projekte für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums finanzieren.

Backhäuser haben lange Tradition

Übrigens: Backhäuser sind im Schwäbischen Wald beileibe keine Seltenheit. Zum Teil sind diese bereits mehr als 400 Jahre alt. Als wichtige Institution gab es früher einen „Backtag im gemeinen Backofen“, bei dem nicht nur gebacken, sondern Gemeinschaft gelebt wurde. Beim Warten während des Brot- oder Kuchenbackens konnten dörflicher Klatsch und Tratsch sowie wichtige Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Rudersberg will diese Tradition wieder ein Stück weit aufleben lassen – und hat in den vergangenen Jahren in die Backhäuser im Wieslauftal investiert.

Im Jahre 2019 wurden Holzbackofenkurse in Michelau, Schlechtbach und Lindental durchgeführt. In den Teilorten haben sich daraufhin Backhausgruppen zusammengefunden. Das Backhaus in Lindental wurde in der Zwischenzeit saniert.

Weitere Informationen zur Nacht der Backhäuser gibt es auf der Gemeinde-Homepage www.rudersberg.de per Telefon unter 0 71 83/30 05 80.