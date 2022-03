Was für ein riesiges Angebot an kunstvollen Deko-Eiern! In allen Formen und Farben gab es sie am Wochenende beim 20. Schorndorfer Ostereiermarkt zu sehen, in vielen Größen und aus den unterschiedlichsten Materialien. Ostern steht vor der Tür und das Ei verspricht Frühling, Fruchtbarkeit und Neubeginn. Mit handschmeichelnder Perfektion werben die Kunstwerke an den Ständen in der Barbara-Künkelin-Halle darum, mitgenommen zu werden. Doch welches Ei passt zu einem? Was für ein Eier-Typ bist du?