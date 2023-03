228 neue Wohnungen im „Lederer“ in Schorndorf: Das kosten die Mieten

Von außen sieht das ehemalige Breuninger-Areal, das als „s’Lederer“ künftig mehr als 600 Menschen in 228 Mieteinheiten in Schorndorf ein Zuhause geben soll, eigentlich schon recht fertig aus. Allerdings – wer nach innen blickt, der sieht, dass noch reichlich Arbeit zu erledigen ist, bevor die ersten Mieter die Schlüssel zu ihren neuen Wohnung bekommen können. Aktuell sind rund 60 Arbeiter mit dem Innenausbau beschäftigt.

Es werden Fliesenarbeiten in den Bädern und Küchen, Malerarbeiten, die Verlegung der Böden, die Feininstallation von Elektrotechnik, Heizung, Sanitär und Lüftung abgeschlossen, erklärt Florian Steuner, Projektentwickler bei der Instone Real Estate. Hinzu kommen noch unter anderem Natursteinarbeiten in den Treppenhäusern sowie die Kellerabteile im Untergeschoss. Auch die Aufzüge müssen noch in Haus 7, Haus 8 und Haus 9 eingebaut werden. Und die Außenanlagen wollen zudem fit gemacht werden: Später werden noch kleine Gärtchen für die Erdgeschosswohnungen angelegt, fünf Spielplätze errichtet, Bäume gepflanzt.

Die meisten Wohnungen im "Lederer" werden mit Küchen vermietet

Zudem werden aktuell Küchen eingebaut und installiert. Immerhin: Die meisten der Wohnungen werden inklusive einer Küche vermietet. Lediglich die geförderten Wohneinheiten – insgesamt 28 – werden gänzlich leer an die Mieter übergeben. Bei einem Mietpreis von rund acht Euro pro Quadratmeter würde die Rechnung für die GWG-Gruppe, das Wohnungsunternehmen der R+V-Versicherung, andernfalls nicht mehr aufgehen, erklärt Portfoliomanager Jörg Öchsle.

Die Bauarbeiter-Trupps arbeiten sich von Norden nach Süden durch die neun Mehrfamilienhäuser hindurch. Somit sind die ersten Gebäude schon wirklich weit gediehen, während in anderen noch reichlich viel zu tun ist. So viel, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit Anfang 2024 werden wird, bis die ersten Mieter einziehen können, so Öchsle von der GWG. Ursprünglich hatte man die Vermarktung fürs kommende Frühjahr, die Einzüge für Herbst geplant.

Vermarktung soll im Sommer starten

Dies klappe nun auch deshalb nicht, weil diese Baustelle wie viele andere nicht von Lieferengpässen, Krankheitswellen und Ferienzeiten verschont geblieben ist. Dennoch sei man mit Anfang 2024 als Bezugstermin noch immer ganz gut im Zeitplan. Schließlich habe man von Anfang an einen gewissen Puffer eingerechnet. Die GWG-Gruppe will nun voraussichtlich im Sommer dieses Jahres mit der Vermarktung beginnen.

Die soll mit Hilfe eines Maklers erfolgen. Auf der Webseite „www.s-lederer.de können sich Interessenten dann sämtliche Grundrisse anschauen. Wer sich vorsorglich für mehrere Wohnungen bewerben möchte, muss dies für jede einzeln tun. Wurden all die Anfragen ausgewertet, finden die Besichtigungen statt, ein Auswahlverfahren wird sich wohl anschließen müssen. Immerhin gibt’s schon jetzt, bevor überhaupt ein einziger Grundriss öffentlich, eine einzige Wohnung zu besichtigen ist, mehr als 130 Vormerkungen.

Großer Mietwohnungsbedarf in der Stadt Schorndorf

Dass der Bedarf in Schorndorf groß sein wird, sei Jörg Öchsle von vornherein klar gewesen, erklärt er. „Schließlich gibt’s hier wenige Mietwohnungen im Neubausegment.“ Gleichzeitig ist die Stadt aber beliebt und angesichts des S-Bahn- und Zuganschlusses sowie der Lage an der Bundesstraße bei Pendlern stark nachgefragt.

Die 28 geförderten Wohnungen sollen zu einer Miete zu bekommen sein, die rund 15 Prozent unter der ortsüblichen Durchschnittsmiete liegt. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Bewerber einen Wohnberechtigungsschein vorweisen können. Weitere 21 Wohnungen sind nach dem Wohnraumversorgungsmodell Schorndorf öffentlich gefördert und werden preisreduziert vermietet.

Preislich liegen diese dann im Mittel der ortsüblichen Miete. Dabei muss ein entsprechendes Haushaltseinkommen nachgewiesen werden. Ganz genaue Zahlen sind den Vertretern der GWG aber noch nicht zu entlocken. Schließlich könne sich der Mietmarkt bis zur tatsächlichen Vermietung durchaus noch verändern.

Einzimmer- und Familienwohnungen neben Maisonette-Loft

Als weitere Besonderheit gibt’s vier sogenannte Townhäuser, die vom Aufbau her Reihenhäusern entsprechen, sowie 18 Loftwohnungen. Und die sind schon etwas ganz Spezielles: Drei Zimmer auf zwei Stockwerken umfassen beispielsweise rund 120 Quadratmeter. Zentrum dieser Wohnung ist eine Galerie, die sich zu riesigen Panoramafenstern hin öffnet – da hindurch zu sehen: Postturm, Rathaus, Stadtkirche, Röhm-Areal und der Bahnhof, grad fährt ein Regionalexpress vorbei. Schorndorfs Skyline.

Laut ist’s trotzdem nicht. Dafür sorgen schallisolierte Fenster über zwei Stockwerke. Ein Lüftungssystem macht die Frischluftzufuhr auch ohne geöffnete Fenster möglich. Damit diese ordentlich und vor allem sicher geputzt werden können, gibt‘s sogar einen Sicherungshaken an der Decke. Wer mit Flitscher und Putzeimer den Aufstieg auf der Leiter wagt, kann sich hier mit Seil und Karabinerhaken sichern.

Verschiedene Wohnungen durchmischt

Die restlichen Einheiten bestehen aus Ein- bis Fünfzimmerwohnungen. Teils gibt’s durch die Struktur des Geländes auch überraschende Raumzuschnitte. Da sind wirklich kompakte, zweckmäßige Wohnungen zu finden, aber auch großzügig weitläufige. Insgesamt befinden sich sämtliche Wohnungskategorien über das Gelände verstreut, um eine Inselbildung zu vermeiden.

Ein quartierseigenes Blockheizkraftwerk sorgt für die Energieversorgung, eine energieeffiziente Bauweise und der Einbau einer regelbaren Fußbodenheizung kommen hinzu. „So erreichen wir immerhin EnEV-16-Standard“, erklärt Öchsle. Und: Einen Glasfaseranschluss gibt es außerdem.

600 Quadratmeter Gewerbebereich im Erdgeschoss noch zu haben

197 Stellplätze in der Tiefgarage ermöglichen, dass das „Lederer“ autofrei bleiben kann und die freien Flächen für Spiel- und Aufenthaltsräume verwendet werden können. Im Erdgeschoss, der Heinkelstraße zugewandt, gibt’s zudem eine Gewerbefläche von 1200 Quadratmetern. 600 davon sind schon einem Anbieter im gesundheitlichen Sektor versprochen. Für die übrigen 600 Quadratmeter wünschen sich die Planer ein gastronomisches Angebot, womöglich auch mit Convenience-Produkten, das die schnelle Nahversorgung der Bewohner sicherstellen kann.

„So dass man sich nach der Arbeit noch schnell einen Salat oder Ähnliches mit heimnehmen kann“, erklärt Öchsle die Idee. Der noch zu gestaltende künftige „Christian-Breuninger-Platz“ mit großer Freitreppe könne dann als Terrasse für die Gastronomie genutzt werden. Einen größeren Bäckerladen mit Sitzgelegenheiten könne man sich an dieser Stelle gut vorstellen. Grundsätzlich sei die Fläche auch auf vier Einheiten teilbar.