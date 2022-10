25 Jahre Rock und Pop: Dieses Stars waren auf der Popularmusikschule Schorndorf

Musizieren stärkt bereits im Kindesalter das Gehör, hilft bei Konzentrationsproblemen und fördert in erster Linie die Kreativität. Deshalb sind Jugendliche in der Jugendmusikschule Schorndorf bestens aufgehoben. Wer sich jedoch weniger für klassische Musik, sondern für Rock, Pop oder Jazz interessiert, für den ist die Popularmusikabteilung der Schule die richtige Adresse. Diese wird im Jubiläumsjahr der Jugendmusikschule 25 Jahre alt und hat in ihrem ersten Vierteljahrhundert den ein oder anderen Profi-Musiker hervorgebracht.

Die perfekte Mischung aus Übung und Begeisterung ist der Schlüssel

1997 wurde die Popularmusikschule als gesonderter Fachbereich am Standort Hammerschlag gegründet, erzählt Jugendmusikschulleiter Günther Neher. Die Intention ging vom Kulturforum Schorndorf aus, erinnert er sich. „Popularmusik war damals im Kommen und wir wollten ein Angebot schaffen.“ Was mit 65 Schülerinnen und Schülern begann, entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte. „Heute sind es knapp 300“, berichtet der Schulleiter.

Gespielt wird dort seitdem auf der E-Gitarre, dem E-Bass, auf Keyboards oder Schlagzeugen. „Es geht darum, Kinder mit Rock- und Popmusik glücklich zu machen“, sagt Peter Kumpf, Leiter der Popularmusikabteilung. Doch nicht nur das: Kinder und Jugendliche sollen möglichst früh an das gemeinsame Musizieren in einer Band herangeführt werden. Dafür spielen sie in einem möglichst realistischen Umfeld auf einer professionellen Bühne mit Monitoren, Beleuchtung und allem, was dazugehört.

Der Musikunterricht teilt sich laut Peter Kumpf in „klassische Stunden“ und modernere Übungen auf. Unterrichtet wird zum Beispiel auch mit Hilfe von Youtube-Videos. Es geht um den richtigen Mix aus Übung und Begeisterung für die Schülerinnen und Schüler. Dafür unterrichten in der Popularmusikschule 16 „sehr gute und bühnenerfahrene Lehrkräfte“.

Wie Peter Kumpf erklärt, geht es in der heutigen Popularmusik auch darum, seine eigene musikalische Idee zu entwickeln und seinen eigenen Stil zu finden. „Sonst hast du keine Chance.“ Auch das versuche er, seinen Schützlingen mit auf den Weg zu geben.

Preise gewonnen und Profis ausgebildet

Und diese Herangehensweise scheint zu fruchten. Immerhin haben Schülerinnen und Schüler der Popularmusik schon einige Preise gewonnen: Die Big Band zum Beispiel belegte 2013 den zweiten Platz beim Landeswettbewerb "Jugend jazzt". Jüngst erreichte Schülerin Leni Grohmann den dritten Platz beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in der Wertung Popgesang. Peter Kumpf und Günther Neher sind stolz darauf.

Dass sich das Konzept bewährt hat, zeigt sich auch am Erfolg einiger ehemaliger Schüler. Da wäre zum einen Schorndorfs Rap-Star Majan, der in den vergangenen Jahren deutschlandweit bekannt geworden ist. Oder auch Florian König, der unter anderem auf der Bühne von Cro Schlagzeug spielt. Einige ehemalige Schülerinnen und Schüler haben sogar eigene Musikschulen eröffnet.

Großes Konzert am 23. Oktober

Und auch viele, die keine Musik-Profis geworden sind, musizieren weiterhin in privaten Bands und melden sich bei Fragen sogar teilweise immer noch bei Peter Kumpf. „Sie hatten hier eine Heimat, es sind sehr herzliche Beziehungen.“ Denn in der Popularmusikschule lernen die Jugendlichen laut Peter Kumpf nicht nur ein Instrument, sondern auch fürs Leben. Er spricht von einem verbesserten Durchhaltevermögen und dem „mentalen Rüstzeug“ für den Alltag. „Wie in der Musik muss man auch im Leben dranbleiben, um Erfolge zu haben“, ergänzt Günther Neher.

Passend zum Jubiläum wartet am Sonntag, 23. Oktober, ab 17 Uhr das größte Highlight seit Beginn der Pandemie auf die Jugendmusikschule: das Pop-Konzert in der Urbacher Auerbachhalle. Schülerinnen und Schüler der Popularmusikschule werden Rock-Klassiker, Pophits und Jazz spielen. Es treten Anfänger, aber auch fortgeschrittene Bands auf. „Wir decken die ganze Bandbreite ab“, erklärt Peter Kumpf.