Eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung, unter anderem, weil der Täter „keine Einsicht zeigt“. Dazu verurteilte das Amtsgericht Schorndorf einen 28-jährigen Mann aus Plüderhausen wegen sexueller Belästigung.

Das Gericht um die Vorsitzende Petra Freier hatte am Ende der fast zweistündigen Verhandlung keine Zweifel an der Schuld des eritreischen Staatsbürgers. Diesem wurde vorgeworfen am 7. Juli 2020, also vor fast genau einem Jahr, eine 32-jährige Frau gegen ihren Willen