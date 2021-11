Seit Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe. Weil die Lage auf den Intensivstationen angespannt ist, gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nun die 2G-Regel. Das bedeutet, der Zutritt zu Veranstaltungen ist nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt. Steigt die Hospitalisierungsrate weiter, könnte es bald auch zu 2G+ (nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen müssen) oder Verboten kommen. Wir haben mit Veranstaltern in der