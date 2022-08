36 Grad am Donnerstag (4.8.): Wo kann man sich in Schorndorf abkühlen?

Wer dachte mit den hohen Temperaturen ist es in diesem Sommer schon vorbei, der hat sich wohl geirrt. Am heutigen Donnerstag sind in Schorndorf wieder Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad angesagt. Während sich die einen über strahlenden Sonnenschein auch bei heißen Temperaturen freuen, vertragen andere das Wetter wiederum überhaupt nicht gut.

Kein Hitzebus in Schorndorf geplant

Wegen der immer heißeren Sommer gibt es inzwischen Städte, die Maßnahmen ergreifen um die Hitze für die Bevölkerung erträglicher zu machen oder besonders vulnerable Gruppen zu schützen. Nicht unweit entfernt in Stuttgart war laut der dortigen Stadtverwaltung zum Beispiel bereits ein „Hitzebus“ mit Ehrenamtlichen unterwegs, die Trinkwasser und Hilfsmittel wie Sonnencreme an hilfsbedürftige Menschen verteilt haben. Wäre so etwas auch in Schorndorf denkbar oder sind gar andere Hitze-Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung in Planung? „Bei uns ist nichts in die Richtung geplant“, sagt die Verwaltung auf diese Frage, solche Angebote für Bedürftige wird es wohl also in naher Zukunft in Schorndorf nicht geben – außer Privatpersonen wollen sich ehrenamtlich engagieren.

Kneippen, an den See oder in den Wald

Wer dazu die benötigten Mittel hat, für den gibt es aber durchaus ein paar Abkühlungsmöglichkeiten in Schorndorf. Der Redakteurin als „herrlich erfrischend“ empfohlen wurde zum Beispiel das Kneipp-Becken im Stadtpark, aber auch das Ziegeleiseebad, am Donnerstag offen von 9 bis 20 Uhr, ist sicher kein Geheimtipp.

Wer ein Transportmittel und Zeit hat, kann für etwas Abwechslung natürlich auch an einen der Seen in der Umgebung fahren - oder mal wieder der Welzheimer Umgebung einen Besuch abstatten. Dort soll es zwar auch nur zwei Grad kühler werden als in Schorndorf, aber zumindest gibt es in dort viele schattenspendende Bäume.

Und auch die ganz allgemeinen, eigentlich offensichtlichen, aber manchmal doch vernachlässigten Tipps seien hier noch einmal wiederholt: viel trinken, leicht essen, kühl duschen, die Mittagshitze vermeiden, die Haut mit Sonnencreme schützen, Alkohol vermeiden und, wenn möglich, passende Kleidung tragen.