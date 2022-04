Im Februar 1982 hat die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung ihren Unterrichtsbetrieb aufgenommen. Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen in Schorndorf und in den Mitgliedsgemeinden. Ein erster Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert am Samstag, 9. April, in der Barbara-Künkelin-Halle. Bei freiem Eintritt werden von 19 Uhr an Solisten, Ensembles, Orchester und Bands die verschiedenen Säle der Halle bespielen. Es gelten die aktuellen